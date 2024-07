El 24% de la población chihuahuense estuvo en pobreza laboral en el primer trimestre del año

En el primer trimestre de 2024 el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria haciendo uso de todo su ingreso laboral en el hogar, esto es, que se encontró en pobreza laboral, en el estado de Chihuahua, un 24%, mientras que el primer trimestre de 2023 se trataba del 27.2% de la población.

Sin embargo, en relación al cuatro trimestre de 2023, se registró un aumento, tomando en cuenta que en ese entonces era el 22.3% de la población, la cifra más baja al menos en los últimos seis años, según información actualizada por "México ¿Cómo vamos?".

De enero a marzo de 2017, el 23.3% de la población chihuahuense estaba en pobreza laboral; en el primer trimestre de 2018 se elevó al 26.8 por ciento; en el mismo periodo, pero del 2019 creció al 27.5%; para el primer trimestre de 2020 disminuyó al 24.5%; un año más tarde se disparó al 27.6%; en los primero meses de 2022 se trataba del 26%; en el 2023 fue del 27.2%; y para el primer trimestre de 2024, el 24%.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) precisó que entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria (pobreza laboral) a nivel nacional mostró una disminución anual de 1.9 puntos porcentuales al pasar de 37.7% a 35.8%. Para el primer trimestre de 2024 se observa un nivel de pobreza laboral inferior al del primer trimestre de 2020, previo a la pandemia de Covid-19, el cual fue de 36.6%.

Aparte, entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, la pobreza laboral se mantuvo en niveles similares en el ámbito rural: 49.6%; mientras que en el ámbito urbano disminuyó al pasar de 34.0% a 31.4%, es decir, 2.6 puntos porcentuales.

En el primer trimestre de 2024 el porcentaje de población que se encontraba en pobreza laboral, a nivel nacional, fue de 35.8%. Las entidades con menor porcentaje de pobreza laboral fueron Baja California Sur, Baja California y Jalisco con 16.7%, 21.7% y 22.1%, respectivamente, Chihuahua fue la sexta entidad en este sentido; mientras que las entidades con mayor porcentaje de pobreza laboral fueron Chiapas, Oaxaca y Guerrero con 63.6%, 59.7% y 54.9%, respectivamente.

En el ámbito nacional, la pobreza laboral disminuyó 1.9 puntos porcentuales entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, lo cual se vio reflejado en una disminución anual de la pobreza laboral en 25 de las 32 entidades federativas.

Destacan Campeche con una disminución de 7.3 puntos porcentuales, Veracruz con 6.6 y San Luis Potosí con 6.5. En contraste, las tres entidades que presentaron los mayores aumentos en la pobreza laboral durante el mismo periodo fueron Hidalgo con 7.3 puntos porcentuales; Baja California con 2.9 y Oaxaca con 2.5 puntos.

Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, la pobreza laboral disminuyó en 19 entidades. Las entidades que ocuparon los tres primeros lugares por su disminución trimestral en el porcentaje de pobreza laboral fueron Veracruz con 5.4 puntos porcentuales, Tabasco con 4.2 y Ciudad de México con 4.0. En contraste, las tres entidades con mayor aumento durante el mismo periodo fueron Hidalgo y Sonora con 2.4 puntos porcentuales Chihuahua con 1.7 y Baja California Sur con 1.6 puntos porcentuales.

Del primer trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024, el ingreso laboral real promedio per cápita presentó un aumento de 7.2% a nivel nacional, al pasar de 3 mil 058.60 a 3 mil 277.58, respectivamente. En cuanto al ingreso laboral real per cápita en las entidades federativas, 28 de las 32 entidades presentaron un aumento en el ingreso durante este periodo. Las tres entidades con mayor incremento en el ingreso laboral per cápita fueron Campeche (19.2%), Nayarit (18.0%) y Veracruz (15.8%), mientras que aquellas que presentaron la mayor disminución en el ingreso fueron Hidalgo (-8.9%), Oaxaca (-3.6%) y Sonora (-1.5%).

Por otro lado, entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, 25 entidades federativas presentaron un aumento en el ingreso laboral real per cápita. Los estados con mayor aumento en el ingreso laboral per cápita fueron Aguascalientes (17.9%), Veracruz (12.3%) y San Luis Potosí (9.7%); mientras que, los que presentaron una mayor disminución fueron Sonora (-3.4%), Oaxaca (-2.7%) y Baja California Sur (-2.7%).