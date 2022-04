Elon Musk la solución a los problemas de Twitter, dice su cofundador

Respecto a la reciente venta de Twitter, el cofundador de la red social, Jack Dorsey, se mostró satisfecho por su venta al empresario multimillonario Elon Musk, a quien consideró la "solución" para sus problemas.

Dorsey, que fue consejero delegado de Twitter hasta finales del año pasado y ahora está centrado en su otra compañía tecnológica, Block, reaccionó la noche del lunes a través de un hilo de mensajes a la noticia de que Musk adquiría la empresa por unos 44 mil millones de dólares.

"En principio, no creo que nadie deba poseer o dirigir Twitter. Quiere ser un bien público a nivel de protocolo, no una empresa. Pero en cuanto a resolver el problema de ser una empresa, no obstante, Elon es la única solución en la que confío", sostuvo en un tuit.

Dorsey describió a la red social como "lo más parecido que tenemos a una conciencia global" y aseguró confiar en la misión de Musk para "ampliar la luz de la conciencia" y en su meta de crear una plataforma "de máxima confianza y ampliamente inclusiva".

Agregó también que esos objetivos los comparte su sucesor en el puesto ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, por lo que agradeció de antemano a ambos que "saquen a la empresa de una situación imposible" y apuntó que ahora está en el "camino correcto".

El cofundador de Twitter, un programador informático y empresario atípico conocido por su estilo de vida bohemio y su defensa de las criptomonedas, agregó además que lo que más le importa y protegerá a toda costa es la "idea y el servicio" de la red social.

"Twitter como empresa siempre ha sido mi única preocupación y mi mayor arrepentimiento. Ha sido poseída por Wall Street y el modelo de publicidad. Recuperarlo de Wall Street es el primer paso correcto", reveló, en referencia a la salida de la bolsa prometida por Musk.

Por su parte, Musk se ha presentado como un defensor de la "libertad de expresión" en la plataforma, a la que compara con la "plaza digital del pueblo", y ha dicho que quiere convertir su algoritmo en fuente abierta y combatir los "bots", entre otras cosas.