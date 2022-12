Elon Musk restablece cuentas de periodistas suspendidas en Twitter

Elon Musk dijo el viernes por la noche que restablecerá las cuentas de Twitter de varios periodistas suspendidos de la red social después de que el empresario los acusará de poner en peligro a su familia.

"La gente ha hablado. Las cuentas que revelaron mi ubicación verán ahora la suspensión levantada", dijo el magnate después del revuelo causado por su decisión.

Te puede interesar: Twitter con Elon Musk es un desastre para el derecho a la información, criticó RSF

Musk había organizado una encuesta en Twitter preguntando a los usuarios si debía rehabilitar las cuentas ahora o en una semana. Casi el 59% de los 3.69 millones de participantes votaron por hacerlo inmediatamente.

El magnate provocó indignación y advertencias de la Unión Europea y Naciones Unidas tras suspender las cuentas de más de media docena de periodistas, algunos de medios como CNN, The New York Times o The Washington Post.

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Algunas de las cuentas suspendidas, como la del ex reportero de Vox Aaron Rupar, volvieron a publicar contenido.

Estaba bastante devastado por estar suspendido, pero rápidamente me di cuenta de que todo iba a estar bien porque tengo la suerte de contar con una increíble comunidad online

Esta última de una serie de controversias comenzó cuando Musk suspendió la cuenta @elonjet que informaba automáticamente de los viajes del avión privado del empresario, también dueño de SpaceX y Tesla.

Musk justificó la decisión porque el vehículo que llevaba a uno de sus hijos por Los Ángeles fue perseguido por un "acosador loco", un incidente que pareció atribuir a la monitorización de su avión privado.

Algunos periodistas informaron del caso, también mediante tuits que enlazaban a la cuenta @elonjet. Musk los acusó de publicar "las coordenadas que permitirían un asesinato".

It seems my account is banned… but only from Spaces. (This is what I get if I try to join or start a Space) pic.twitter.com/3PsiLIELsq — Katie Notopoulos (@katienotopoulos) December 16, 2022

En un foro en vivo organizado el viernes en Twitter, Musk no aportó evidencias sobre sus denuncias y afirmó a algunos de los periodistas afectados -- que si pudieron participar en los espacios de discusión de la plataforma -- que no iban a tener un tratamiento especial por ser reporteros.

Todo el mundo va a ser tratado de la misma manera (…) Ustedes no son especiales porque son periodistasElon Musk

Pero al ser interrogado para dar más precisiones sobre sus acusaciones, Musk decidió terminar la discusión y salió del foro.

Controversias tras suspensión de cuentas

La decisión de Musk generó duras advertencias de la UE.

"Las noticias sobre suspensión de periodistas de Twitter son preocupantes (…) Elon Musk debe tomar nota de esto. Hay líneas rojas. Y, pronto, habrá sanciones", afirmó la comisaria europea de Transparencia, Vera Jourova, en un tuit.

Stephane Dujarric, portavoz del secretario general del organismo, Antonio Guterres, calificó la decisión como un "precedente peligroso".

Twitter ha estado rodeado de controversias desde que Musk tomó el control de la plataforma tras pagar 44 mil millones de dólares por la red social, tras vender acciones de Tesla, su exitosa empresa de coches eléctricos.