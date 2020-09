Emite Condusef pautas para cancelar tarjetas

A pesar de que los bancos pongan variedad de pretextos, es posible deshacerte de una de tus tarjetas de crédito. Siempre y cuando no existan adeudos, el contrato se dará por terminado el día hábil siguiente al que hayas solicitado la cancelación del plástico.

En su revista del mes de septiembre, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), emite cinco sencillos pasos para cancelarlas sin problema.

El primero es que tu tarjeta debe estar en ceros totales: para llevar a cabo la cancelación primero verifica que no exista ningún movimiento a favor o cargo en contra, para ello imprime tu historial de movimientos y verifica cada uno de los cargos que tienes por pagar.

Luego procura dar de baja las domiciliaciones: aunque la mayoría se cancelarán junto con tu tarjeta, es conveniente que notifiques a los medios de pago asociados, ya que, mientras existan cobros pendientes por pagar la cuenta bancaria no podrá darse de baja.

También debes de comunicar a tu institución financiera la decisión de cancelar tu tarjeta: puedes hacerlo por teléfono o por escrito en cualquier sucursal. Lee detenidamente las condiciones de cancelación. Ten presente que si abriste la cuenta con otra persona, ambos tienen que dar el consentimiento y su firma presencial para cancelarla. La institución está obligada a proporcionarte un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.

Algunas veces pueden pedirte que entregues el plástico personalmente, además de llenar un formulario que ellos mismos te proporcionan. Si no cuentas con la tarjeta, no te preocupes, sólo deberás manifestar por escrito que fue destruida o que no la tienes.

Este trámite es totalmente gratuito: el banco no podrá penalizarte o cobrarte alguna comisión por la cancelación de cualquier tarjeta, es un trámite gratuito.

La única traba que pueden ponerte es si tienes algún adeudo. Cuando existen adeudos, mientras no liquides el total de tu deuda, la terminación del contrato no surtirá efecto, conservas tu fecha de pago y las condiciones establecidas en tu contrato.

El banco debe informarte cuánto adeudas, a más tardar el siguiente día hábil de presentada tu solicitud de cancelación de la tarjeta. También puedes hacerlo por medio de otro banco (portación de crédito); éste hace la cancelación por ti, sin costo, y se convierte en tu nuevo acreedor, es decir, te da un nuevo plástico en el que adeudas el saldo que tenías en la tarjeta anterior.

Una vez hecho el cambio, deberá entregarte el contrato. Ya que liquides el adeudo, la institución financiera deberá enviarte dentro de los siguientes 10 días hábiles o en la siguiente fecha de corte, el documento que conste que el contrato terminó y que ya no adeudas nada, por si fuese necesario hacer alguna reclamación posterior.

Si tienes alguna duda o enfrentas algún problema en la cancelación de tu plástico, contáctanos por medio de la página de la Condusef en: https://www.condusef.gob.mx/ o llama al teléfono 55 53 400 999.

