Empleo, educación y responsabilidad social, claves ante crisis económica

Eduardo Marques Almeida, exrepresentante del Banco Interamericano del Desarrollo en Honduras, Haití y Paraguay, refirió la necesidad de implementar el movimiento “The Economy of Francesco”, donde resaltan el empleo y la educación como mecanismos a corto y largo plazo para resolver la situación económica actual; aunado a impulsar la responsabilidad social empresarial.

Recientemente, el brasileño, a invitación de “Líderes Católicos en Chihuahua”, sostuvo reuniones con empresarios para discutir dos temas: cómo está la situación económica y social de América Latina y cuáles son los desafíos; y un poco en respuesta a esto surgió el planteamiento de “The Economy of Francesco”, o Economía de Francisco, que es un poco el concepto del Papa Francisco para animar una nueva economía donde se puede tener más fraternidad, solidaridad y algunos otros temas importantes de la economía.

Los objetivos de su visita fueron dar a conocer la respuesta de la doctrina social de la Iglesia a los desafíos de la economía mundial y en particular de América Latina; y es para invitar también a nuevos líderes católicos y en particular empresarios que puedan tener una visión de cambio sistémico, esto es, cambio de la estructura, de la sociedad, de la economía, para hacer un mundo más sostenible y más desarrollo social, con un ambiente de más solidaridad.

Al exponer un poco en contexto, Marques Almeida refirió que los números indican que hubo una mejora significativa de la economía a inicios del Siglo XXI, en particular por la mejora de los precios de los commodities, entonces se registró una baja significa en temas de pobreza, considerando que alrededor de 50 millones de personas salieron de la pobreza en la primera década de 2000 a 2010 en América Latina.

Sin embargo, para 2008-2009 vino una crisis financiera y luego la crisis generada por la pandemia de Covid-19, esta última provocó que 35 millones de personas volvieran a la pobreza en América Latina, y la discusión que surge es cómo se dará la recuperación, a decir del entrevistado.

Reconoció que si bien en 2021 se presentó una mayor recuperación en relación con 2020, aún existen muchos desafíos que pueden provocar que la recuperación se torne más lenta, esto debido al tema de la inflación mundial, por el aumento significativo de los commodities, en particular de energía; dado el aumento del costo de alimentos, por la pérdida de los empleos durante la contingencia debido al cierre de pequeñas y medianas empresas.

Todo lo anterior ha motivado al Papa Francisco, en particular en la encíclica en la que muestra claramente su opinión, que es la misma de la doctrina social de la Iglesia, donde señalan que al final el mercado no resuelve todo, sino que hay que buscar mecanismos a donde se pueda generar en particular dos elementos: empleo para resolver el problema en el corto plazo, y la educación que al final resuelve en el largo plazo.

Aparte, hay un tema enfocado a sensibilizar al sector privado de generar mecanismos para intentar resolver lo que el mercado no resuelve, como por ejemplo la responsabilidad social empresarial, o empezar a formar más empresas sociales.

Explicó que dichas empresas son más sensibles a todo lo que es justicia social, a la distribución del valor en la cadena de negocios, poniendo la mirada en pequeños productores y pagarles precios justos; además de dar más empleo a mujeres que son quienes más sufrieron con la pérdida de empleo en la pandemia.

“Estos son algunos mecanismos que el Papa menciona para intentar resolver estas brechas de desarrollo que tienen en las cadenas, en los grupos sociales, o en los más vulnerables”, dijo Marques, y añadió que durante la contingencia surgió otro aspecto que es la tecnología digital, lo que consideró que puede traer aumentos significativos de desarrollo y servicios como educación, salud, finanzas, agricultura.

“Todo puede ser mejorado a través de sistemas digitales, lo que se demostró con el Covid; pero el problema es que esto es también de mucha discriminación porque la mayoría de los empleos que se pueden trabajar desde casa son aquellos con mejores salarios, y la población que hace actividades manuales y artesanales, sufre bastante porque no tiene acceso a esta posibilidad, lo mismo ocurre con aquellos estudiantes que no tienen las herramientas para la educación virtual”, apuntó.

Por otro lado, hizo referencia que todavía hay mucha incertidumbre hacia dónde vamos en cuestiones políticas, y aunque aseguró ser escéptico ante las preferencias de derecha e izquierda, resaltó que en un ambiente donde hay una inflación alta, endeudamiento alto, un difícil fiscal, problema de crecimiento bajo, solo hay una manera de que se puedan generar mecanismos en educación y empleo, y es que el gobierno, el sector privado y la sociedad civil trabajen juntos.

“Si no hay una convergencia o por lo menos un diálogo entre los tres, difícilmente vamos a salir de esta situación; no es una cuestión política, no es una cuestión de populismo de derecha o izquierda, es una cuestión muy pragmática y aquí entra de nueva cuenta el tema de la iglesia católica y a donde la iglesia puede apoyar”, agregó.

Fue claro al señalar que la respuesta de los empresarios en Chihuahua ha sido buena ante tales planteamientos, y reconoció que inclusive mediante fideicomisos, estos ya hacen mucho en el aspecto social, y que únicamente su duda radica es cuál es la base técnica y qué acciones se deberían hacer de manera inmediata.

“Ya están un paso más adelante, sólo es cuestión de hacer una planificación estratégica, trazar metas y trabajar, y en eso estamos”, abundó, quien es parte del comité académico de Líderes Católicos de América Latina.