Establo Puerto Rico, del Mayo Zambada, recupera cuentas bloqueadas por la UIF

Se trata de una de las primeras empresas que fundó Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y que de acuerdo con el Departamento del Tesoro es una de las entidades fachada para lavar activos del crimen organizado.

En 2007, fue uno de los negocios que apareció fichado en la lista de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Tesoro estadounidense, y a partir de aquella época, la entonces Procuraduría General de la República comenzó a intervenirla hasta reducirla a un cascarón, que hoy en día se encuentra fuera de operaciones.

Establo Puerto Rico Sa de Cv fue fundada como empresa a fines de los años 80, junto con otras del ramo ganadero, y se estableció físicamente en el rancho del mismo nombre por la carretera a El Salado; sus oficinas ejecutivas se encontraban por la avenida Manuel Vallarta, en la colonia Centro Sinaloa, a unas cuadras del Palacio de Gobierno en Culiacán.

De acuerdo con testimonios, el rancho Puerto Rico era el orgullo de Ismael Zambada, el primero que edificó cuando alcanzó la fama y el dinero de traficante de drogas.

Lo bautizó con el nombre del país insular en memoria de su cuñado finado, un narcotraficante puertorriqueño que había sido pareja de una de sus hermanas y quien lo habría ayudado a entrar al negocio de la cocaína a fines de los 70.

Los años de la Lechera

Establo Puerto Rico fue una de las empresas que alimentaba, junto con Nueva Industria de Ganaderos, el producto lácteo a la empresa comercial Leche Santa Mónica; en las actas constitutivas no aparecía El Mayo, sino su esposa Rosario Niebla Cardoza y sus hijas Modesta, Midiam Patricia, María Teresa y Mónica del Rosario.

En Sinaloa crecieron como prósperos polos de trabajo para cientos de trabajadores, hasta que a fines de los 90 la PGR comenzó a buscar bloquear sus cuentas para asfixiarlas económicamente.

Por años, la Santa Mónica fue un producto que alcanzó el gusto de las familias sinaloenses y de parte del noroeste del país, hasta que en el 2007 la OFAC. Junto con las empresas arriba señaladas, el Tesoro fichó a los negocios Jamaro Constructores, Multiservicios Jeviz S.A. de C.V.: Arte y Diseño de Culiacán S.A. de C.V.; y Autotransportes JYM S.A. de C.V.

En la lista aparecía doña Rosario y sus hijas como presuntas operadoras financieras. Un año después también fue fichada la Estancia Infantil “El Niño Feliz”, polémica por recibir al menos 22 millones de pesos de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social durante los primeros años del gobierno de López Obrador.

El expediente

De acuerdo con el amparo 261/2022, resuelto por el Juez Cuarto de Distrito de Culiacán, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda pidió al banco BBVA Bancomer bloquear las cuentas.

En el acto que se reclama se establece: “El bloqueo o inmovilización de la cuenta bancaria número (testado) de dicha institución financiera”.

La relatoría señala que al acudir el apoderado legal de Establo Puerto Rico a cobrar un cheque al banco, la cajera le dijo que la cuenta estaba bloqueada, sin darle un motivo o argumento legal.

Así, aunque la sucursal bancaria no estableció el origen del bloqueo, se estableció que la autoridad tercera interesada era la UIF, la cual no impugnó una vez que el juez de distrito indicó que el BBVA no puede negar el acceso al recurso financiero del Establo Puerto Rico, sin fundamento legal. Por eso procedió a amparar y solicitar el levantamiento del congelamiento de la cuenta de la empresa del Mayo.

Los otros casos

A principios de marzo pasado, El Sol de Sinaloa publicó que una hermana del Mayo Zambada, Ana María, y uno de sus presuntos socios (según la OFAC), pelean los recursos de sus cuentas bancarias bajo el argumento de que son sus pensiones, ella como maestra jubilada y José Antonio Peregrina Taboada con sus aportaciones al IMSS.

Ana María ya ganó un primer amparo, pero la UIF mantiene la lucha legal para evitar que su cuenta sea liberada. Además de estos dos personajes relacionados con el capo de El Álamo, El Salado, también mantiene un litigio en contra de la UIF una de las exparejas de Zambada, se trata de Leticia Ortiz, madre de Serafín Zambada Ortiz, uno de los hijos menores del Mayo.

Las acciones de la UIF

En un reporte confidencial obtenido en Guacamaya, la UIF sostuvo una reunión con funcionarios de agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos y del Gobierno mexicano, en donde explicaron que hasta el 2020 al Cártel de Sinaloa se le habían bloqueado los recursos de 2 mil 131 cuentas bancarias de un total de 401 personas involucradas de manera directa en el lavado de dinero.

Sin embargo, El Sol de Sinaloa ha logrado documentar como jueces y tribunales conceden amparos a empresas y personajes vinculados con jefes del crimen organizado, o en su defecto, los juicios se mantienen activos en los órganos jurisdiccionales.

Publicado en El Sol de Sinaloa