Empresarios desconfían del uso que dan a sus impuestos: Coparmex

PUEBLA. Algunas empresas no pagan impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades, dijo José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Es cierto que hay empresas que deben, pero es una mínima cantidad. Considero que uno de los motivos de que siga existiendo este problema es porque no hay confianza en las autoridades sobre el uso que le dan a nuestro dinero. No nos informan en dónde lo gastan, cuando su obligación es transparentar hasta el último centavo de esos recursos”, asegura en entrevista con El Sol de Puebla.

El dirigente empresarial comentó lo anterior luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que detectaron a 30 compañías que deben más de 100 mil millones de pesos en impuestos.

Asegura que actualmente es mínima la cantidad de negocios formales que no cumplen su obligación fiscal; sin embargo, expuso que la problemática no ha podido ser abatida en su totalidad debido a que la iniciativa privada no confía en el Gobierno cuando se trata de temas fiscales.

Principalmente, dijo, porque a las autoridades les falta más transparencia y rendición de cuentas para demostrarle a los empresarios el uso que se le da al dinero que les quitan de impuestos.

Comenta que en algunas ocasiones el SAT no les regresa el monto a favor que tienen respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo cual causa molestia en el sector empresarial.

“Hemos tenido problemas con nuestras devoluciones a favor de los impuestos, eso también hace que algunos ya no cumplan con sus obligaciones fiscales, ya que las autoridades exigen pero no hacen lo que les corresponde”, declara.

Señala que la Coparmex está comprometida con el cumplimiento del Estado de derecho, por lo que no toleran faltas que vaya en contra de sus principios como es la omisión de las obligaciones fiscales.

Por ello, hizo un llamado a que todas las compañías que tengan montos pendientes se pongan al corriente haciendo uso de los beneficios que otorga el SAT como las deducciones o incentivos fiscales.

Señala que las empresas que no pagan impuestos afectan el desarrollo del país, pues se recauda menos dinero para proporcionar servicios básicos como energía eléctrica y agua, así como para construir escuelas, hospitales y carreteras.

“Esto es decisión de cada empresa y la invitación es que cumplamos con nuestras obligaciones siempre y cuando no detectemos alguna anomalía”, detalla.

Para las autoridades los mensajes de Coparmex son dos: el primero, que busquen la manera de transparentar y rendir cuentas de todos los impuestos, pues con eso darán confianza en temas fiscales; el segundo es analizar la posibilidad de regresar el esquema de pago de impuestos denominado “compensación universal”, con el que podían pagar un impuesto a cargo con el saldo a favor de otro.