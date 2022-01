Empresarios & Sociedad: Francisco José Prieto Aizpuru, hombre orquesta

En ocasiones anteriores tuvimos el gusto de escribir acerca de Carlos E. Stege y de William B. Palmore, uno chihuahuense y otro estadunidense, ambos filántropos destacados, cuyas vidas se extendieron por tantos ámbitos que podemos llamarles hombres “orquesta”. Afortunadamente no son pocos aquéllos empresarios chihuahuenses que decidieron emplear su tiempo en cuanta actividad benéfica hallaron a su disposición.

Datos biográficos elementales.

El doctor José Prieto nació el 20 de febrero de 1905 en Chihuahua, capital. Estudió en la Anexa a la Normal y en el Instituto Científico Literario. Precoz, como pocos, avanzó a la Ciudad de México a recibirse de odontólogo en la UNAM, en el año de 1926, con 21 años apenas. Debido a su radiante juventud, antes de practicar su profesión, optó por completar su formación en Los Ángeles para abrir su consultorio un año más tarde.

Practicó odontología por diez años, hasta que un compuesto químico, propio del oficio, le dañó la piel y lo obligó a dedicarse al comercio farmacéutico y de regalos, a distintos niveles y sectores. Diríamos que un presunto mal le hizo bien pues a partir de entonces su perfil médico se amplió al empresarial y, como veremos más tarde, al filantrópico en diversos campos.

Francisco José Prieto Aizpuru. Foto: Tomada del libro El comercio en la historia de Chihuahua

El Rotario y la Cruz Roja.

El club Rotario, que presidió en dos ocasiones (1933-34 y 1946-47), le permitió participar en un amplio programa altruista para jóvenes menesterosos que contemplaba: alimentación y salud, deporte y entretenimiento. En una época en que no existía mucha infraestructura ni tejido social, los clubes de servicio fueron muy importantes para la sociedad. Su primer término en el Rotario, corrió simultáneamente a estos programas básicos.

Su segundo término al frente el Rotario, coincidió con la restructuración de la Cruz Roja, que había sido dirigida por el Dr. Leandro Gutiérrez Mendoza desde 1918 hasta mediados de los 30 muy probablemente. Algunos datos indican que el Dr. Prieto estuvo al frente de 1942 a 1943 y otros indican que fue responsable hasta fines de la década de los 40, cuando Carlos E. Stege se hizo cargo de fundar oficialmente la Benemérita.

Las empresas y la dirigencia empresarial.

Otro vector del desarrollo del Dr. José Prieto, tuvo que ver con las empresas fundadas y con el liderazgo de la Cámara de Comercio de la ciudad. Primeramente, registramos tres farmacias que creó y/o dirigió, siguiendo los pasos de su padre: La Farmacia Lux, la Farmacia Palacio y Botica Nacional del Norte, todas ellas junto con la Distribuidora de Medicinas. Abrió el comercio de Regalos Luxor y fue por muchos años gerente del restaurante del Hotel Palacio Hilton.

En esa época, la Cámara de Comercio era el referente del sector empresarial pues, aunque ya existían la Unión Ganadera, la Cámara de Propietarios y la COPARMEX, la CANACO era líder en cuanto al número de socios y también coordinaba las actividades sociales altruistas y la representación del sector ante el Gobierno, especialmente en esos años en que escaseó la materia prima y los productos, debido a que los Estados Unidos absorbían casi todo el mercado por la II Guerra Mundial. Los Comités Locales de Abasto se organizaban en la Cámara de Comercio, de la cual fue presidente el Dr. José Prieto en 1940.

Radiodifusión, alta cultura y política.

En otros rubros, destaca que el Dr. José Prieto se involucró en proyectos de índole cultural. En sociedad con Ramiro Uranga Fernández, adquirieron y arrancaron los trabajos de la radio difusora XEFI en 1939, canal al que más tarde se unirían las siglas XEFO y XEFA. Por muchos años la voz de César de la Rosa fue un distintivo para la audiencia capitalina, cuanto más que en 1956, emergió la señal de televisión bajo las mismas letras de la XEFI-TV.

En relación a la cultura, comentamos en otro artículo el impacto que tuvo, de 1947 a 1958, la Asociación de Conciertos de la Comunidad de Chihuahua, un grupo de mujeres promotoras, apoyadas por empresarios comprometidos con la difusión de espectáculos artísticos de circuitos internacionales. En este proyecto, que marcó el alma de Chihuahua hacia el futuro, el Dr. José Prieto participó como vicepresidente, aportando y convenciendo a otros de cooperar al equilibrio de lo que hoy llamaríamos economía naranja.

Un rasgo que refleja (aún más que los anteriores proyectos) el espíritu emprendedor y altruista que caracterizó al Dr. Prieto, sin duda fue su involucramiento en la fundación del Partido Acción Nacional, actualmente en el poder, tanto en el Gobierno del Estado como en la capital. El ideal de la democracia electoral en los años 40, gozaba de menos adhesiones que en la actualidad y, por ello, pensamos que sembrar cultura y crear instituciones solidarias, fue su agenda de vida.

XEFI. Foto: Cortesía | Eduardo Ibáñez

El Sindicato de Médicos y Profesionistas y el Seguro Social.

Sin pretender ser exhaustivos, terminamos este breve apunte biográfico, comentando algunos hechos del Dr. Prieto en el ámbito de la medicina. Para ello cabe recordar que, en el Chihuahua de los años 50, existía una asociación de hospitales privados que se caracterizaban por atender gratuitamente a los enfermos sin recursos. El Hospital Verde, El Palmore y la Clínica del Parque habían heredado la filantropía del Hospital Salas. No obstante ello, las necesidades aumentaban al ritmo del crecimiento demográfico y económico.

Ante ese escenario, en su calidad de secretario general del Sindicato de Médicos y Profesionistas, el Dr. Prieto, con el apoyo de Antonio Ortiz Mena en la ciudad de México, cabildeó y gestionó para traer el IMSS a la ciudad. No fue fácil, el gremio no estaba muy convencido y el sector empresarial mantenía la gratuidad de ciertos servicios. No obstante, el Dr. Prieto fue el primer delegado del IMSS en Chihuahua, hacia 1962, y vio arrancar el Hospital Morelos.

Viejos retos, nuevos líderes.

El Dr. Prieto despachaba de pie, era híper activo. Tuvo cuatro infartos antes de sufrir el último, en 1968. Eso nunca le impidió dar “trato de dama” a todo el mundo. Arturo Leyva y Alfonso Escárcega propusieron nombrar una calle o edificio en su memoria. Los Rotarios titularon una escuela en homenaje. Hace mucho que el Hospital Morelos es insuficiente, así como algunos otros servicios. Son viejos retos que habrán de ser superados por nuevos líderes.