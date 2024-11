¿Ya pagaste y sigues en Buró de Crédito? Este es el tiempo a esperar según la deuda

Muchos mexicanos se encuentran en una situación de incertidumbre cuando, después de pagar una deuda, descubren que su nombre aún aparece en el Buró de Crédito. La razón principal es que el historial crediticio no se actualiza instantáneamente, y existen plazos específicos para que las deudas se eliminen del registro. Sin embargo, aparecer en el Buró no significa que tengas un mal historial. Este reporte se usa para evaluar cómo te comportas con tus pagos, sean puntuales o no.

El Buró de Crédito no es una “lista negra” como muchos creen, sino una Sociedad de Información Crediticia que registra tanto pagos puntuales como retrasos. Es importante revisar regularmente tu historial para identificar si existe algún error o actividad sospechosa, ya que cada institución reporta los pagos mes a mes. Si detectas una anomalía, puedes hacer una reclamación directamente en el sitio del Buró de Crédito.

Por ley, las instituciones financieras deben conservar el registro de las deudas pagadas durante un tiempo determinado, el cual varía según el monto de la deuda. Esto es una medida para proteger a los otorgantes de crédito, quienes utilizan el historial como herramienta para evaluar futuros préstamos. Así que, aunque ya hayas liquidado tu deuda, tu registro no se eliminará de inmediato, y deberás esperar cierto tiempo para que se refleje.

¿Cuánto tiempo debes esperar para salir del Buró?

Los plazos de espera dependen del valor de la deuda y se expresan en Unidades de Inversión (UDIS), una medida económica que se ajusta según la inflación. La UDI actualmente vale aproximadamente 8.31 pesos, y cada límite establecido representa un periodo diferente de permanencia en el Buró. A continuación, te explicamos cuánto tiempo deberás esperar dependiendo del monto de tu deuda.

Deudas de hasta 25 UDIS ( 207.69 pesos ): Se eliminan después de un año.

): Se eliminan después de un año. Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS ( 4 mil 153.78 pesos ): Permanecen en el Buró durante dos años.

): Permanecen en el Buró durante dos años. Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS ( 8 mil 307.56 pesos ): Permanecen registradas por cuatro años.

): Permanecen registradas por cuatro años. Deudas mayores a 1000 UDIS y menores a 400 mil UDIS (8 mil 307.56 hasta 3 millones 323 mil 024 pesos): Permanecen durante seis años, siempre y cuando no estén en proceso judicial ni involucren fraude.

Estos plazos permiten a las instituciones tener una idea completa del comportamiento crediticio de cada persona y favorecen a quienes, tras resolver sus deudas, buscan mejorar su historial. En caso de que el crédito siga en proceso legal o haya habido fraude, este registro puede permanecer indefinidamente.

Si bien no se puede acelerar este proceso, mantenerse al corriente en los pagos mejora la imagen crediticia, pues refleja responsabilidad. Cuando cumples con tus pagos, aunque tengas una deuda, tu historial empieza a verse favorable, lo que eventualmente podría abrir nuevas oportunidades de crédito en el futuro.

¿Te preocupa tu historial? Puedes consultar gratuitamente tu reporte de crédito en las oficinas de la Condusef o solicitarlo en línea una vez cada 12 meses.

