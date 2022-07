Enfocarnos… lo que importa para México

Por Rocío González

En las últimas semanas se han incrementado los señalamientos por parte de la oposición, periodistas, algunos medios de comunicación, sociedad civil, así como analistas políticos, de la tragedia que es nuestro país en los rubros de seguridad, salud, economía y más recientemente en materia de política exterior, sin embargo, advierto que todo este esfuerzo por dar a conocer a la población lo que está sucediendo no tiene realmente una respuesta por parte de la ciudadanía, al contrario de cara al 2024 se incrementa la polarización y el hartazgo sobre los partidos y actores políticos.

Muchos de éstos siguen cayendo en el juego perverso orquestado desde Palacio Nacional, todavía siguen pidiendo al presidente y a Morena atender a los niños con cáncer y la carestía en el Sector Salud, replantear política en materia de seguridad, crear incentivos para la recuperación de la economía, incluso hay quienes se atreven a solicitar todavía, después de casi cuatro años de gobierno de López Obrador, consultas a mano alzada, siguiendo el teatrito del presidente, peor aún, sobre temas que, obviamente son realmente técnicos o tienen que ver con la seguridad nacional, me parece una necedad, me explico, hay una real estrategía del inquilino de Palacio, precisamente para mantenernos hablando de lo que a él le interesa, que además está previamente planeado, lo sabemos y lo peor seguimos cayendo en su juego.

La burla, el populismo planeado, la respuesta con canciones a un tema de Estado, como lo es el energético, parte del T-MEC, las posturas del presidente en la reunión con Biden, la vestimenta de su esposa, las giras de las llamadas corcholatas con total descaro y con uso evidente de recursos públicos y el enfrentamiento de Morena con el INE siguen siendo elementos que están desde mi punto de vista fríamente calculados en la infame cabeza de quien hoy gobierna México.

Viene ya en los siguientes meses el análisis del nuevo paquete económico para el ejercicio fiscal 2023, a partir del mes de septiembre y hasta el quince de diciembre estaremos en la discusión del mismo, nuevamente y por supuesto haremos como legisladores lo propio, lo que nuestras atribuciones nos permiten y presentaremos diversas propuestas, buscando mejorar el presupuesto en los asuntos que importan para México, la salud, la economía, el campo, la educación, la infraestructura y la seguridad, pero con mucha certeza puedo decir, que absolutamente nada pasará, nada cambiará, si no lo permite el Ejecutivo nacional, aun así lo haremos.

Sin frustración, porque ya sabemos que no podemos esperar nada de este fallido gobierno. Por ello, quienes realmente queremos recuperar todo lo que han destruído, debemos enfocarnos en lo importante, en acompañar a las familias de todo México y darles confianza de que sí pueden ser diferentes las cosas; los cargos en el poder los deben ocupar personas con alta integridad, no personajes populares, sino quienes tengan el talento para lograr que México crezca y tenga un desarrollo sostenido, maximizando su riqueza natural e intelectual; no podemos permitirnos de nuevo gobiernos corruptos, pero mucho menos, gobiernos corruptos, opacos, ineficientes y populacheros como el que hoy padecemos; México está para mucho más que conformarnos con seguir siendo sólo un país en vías de desarrollo, necesitamos enfocarnos, dejar a un lado al payaso perverso y volver a enfocarnos en los asuntos que sí le importan a México.