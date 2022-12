Estado triplicaría inversión en infraestructura para 2023: CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Chihuahua, Arnoldo Castillo Baray, notificó que para 2023 se estima una inversión estatal en infraestructura por el orden de los 8 mil millones de pesos, que significa un incremento del 300% en relación con el 2022.

Detalló que se habla que esta cifra prometedora de inversión sería en infraestructura de diferentes índoles, como agua potable, alcantarillado, parques, recreación, social, infraestructura educativa, mantenimiento de carreteras.

Considerando estos 8 mil millones de pesos para el año entrante, la inversión sería tres veces más que lo registrado este 2022 cuando se invirtieron arriba de 2 mil millones de pesos en varias obras de infraestructura.

Mientras que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) –dijo- no observan un aumento relevante en inversión al sector en Chihuahua, sólo en ciertas inversiones en mantenimiento de carreteras, unas inversiones extraordinarias en las fronteras como Juárez para represas, pero que no podían darse montos porque el PEF aparece en ceros en algunas cosas.

“Vamos a esperar a ver cómo se comporta el año con la Federación; creo que nuestros gobernantes, nuestros diputados federales, han estado muy al pie de cañón tratando de conseguir lo mejor para nuestro estado”, apuntó el presidente de CMIC Chihuahua.

Destacó que el año entrante tendrá que haber un crecimiento importante en el sector, puesto que los industriales de la construcción todavía están “contenidos”, a decir de Castillo, pero se proyecta crecer entre alrededor de un 10 y un 12% en trabajo.

El representante de los constructores confirmó que la industria todavía no recupera los niveles prepandémicos, “todavía vemos no un bache sino un vado, donde apenas estamos pasando la parte intermedia de vado y tratando de subir, pero no llegamos al porcentaje de 2019, ni se diga de 2018 cuando tuvimos un repunte general. Para 2023 subiremos un poco pero no llegaremos a las líneas de 2019”, explicó.

Asimismo, manifestó que este 2022 el sector de la construcción cerró bien en términos generales, aunque no como se hubiera querido, esto al argumentar que hubo ciertas deficiencias, falta de infraestructura y de recursos para invertir.

Para 2023 se vislumbra un mejor panorama, al proyectarse más recursos para el estado de Chihuahua, a través del plan de desarrollo en donde se prevén muchos más recursos, conjuntamente con la Presidencia Municipal de Chihuahua y algunas otras presidencias de la entidad.

“Vamos a cerrar bien este año pero nos falta llegar a la cúspide; esperamos que en 2023 vengan más inversiones que nos hagan fuertes, y donde podamos participar todos los industriales de la construcción”, añadió.

Cabe mencionar que próximamente Castillo Baray estaría culminando su periodo ante la presidencia, por lo que a finales de enero del año entrante se publicaría la convocatoria y para finales de febrero entraría el nuevo equipo de trabajo.