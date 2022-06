Estiman ocupación hotelera del 52% en próximas vacaciones

De acuerdo con el Sistema Chihuahuense de Información Turística (SICHITUR), para el próximo periodo vacacional de verano, del primero de julio al 15 de agosto de 2022, se estima una ocupación hotelera del 52.54%, y una derrama económica por mil 854.30 millones de pesos para el Estado de Chihuahua.

La Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), María Angélica Granados Trespalacios, señaló que están muy entusiasmados y con buenas expectativas en cuento al número de visitantes, toda vez que los viajes se han venido reactivando, ante la pandemia por Covid-19.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Estamos promoviendo el estado, ya no solamente las Barrancas del Cobre que es la joya de la corona, sino que distintas regiones con corredores turísticos, algunos de estos en Parral”, manifestó la funcionaria.

Aparte, recordó que están próximas las rutas villistas, y que en turismo de aventura se han tenido ya distintas competencias importantes, por ello reiteró la trascendencia de continuar promoviendo toda la entidad para seguir recibiendo turistas.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Es de señalar que organismos como la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, con representación en Chihuahua, así como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chihuahua, han manifestado su preocupación por que el tema de inseguridad en Chihuahua, incida en el tema turístico.

No obstante, la SIDE confía en que esto no suceda, además de destacar que, de momento, los hechos violentos registrados no han sido desincentivado inversiones, y que se espera que no ocurra.