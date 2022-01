Esto es a lo que tienes derecho si cancelan tu vuelo

En días recientes, se ha estado reportando la cancelación de vuelos por parte de diferentes aerolíneas a causa del Covid-19, sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señala que de presentarse esta situación, el afectado podrá solicitar un reembolso.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además, en caso de que no se realice parte del viaje, según informa la Profeco, o de ocurrir un retraso mayor a cuatro horas, la aerolínea deberá no solo emitir un reintegro al usuario por la fracción del trayecto no hecho válido, sino que también debe pagarse una indemnización de al menos el 25 por ciento del costo del boleto por dicho tramo.

Aunado a esto, el consumidor tiene derecho a que se sustituya su transporte en el primer vuelo disponible y, en dado caso, se cubrirá la alimentación, transporte terrestre y alojamiento del afectado.

La información expuesta por la Profeco durante el pasado mes de diciembre, indica que el prestador de servicios deberá informar a los pasajeros de manera anticipada sobre las cancelaciones y cambios en su itinerario o cualquier otra situación en la que el usuario pudiera verse afectado.

“Las líneas aéreas están obligadas a informar de manera rápida y expedita al pasajero en caso de que se produzcan cambios en su itinerario o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio contratado”.

Los avisos pueden realizarse por medio de llamada telefónica, correo electrónico y/o mensaje de texto con al menos 24 horas previas al abordaje.

En un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 hora de México, la Procuraduría Federal del Consumidor pone a disposición del público sus números de atención telefónica; 55 5568 8722 en CDMX, o el 800 468 8722 para el resto de la república.