EU resalta avances en disputa con México sobre energías, pero aún existen preocupaciones

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo este jueves, que se han logrado algunos avances respecto a la disputa con México sobre las políticas energéticas, pero agregó que persisten preocupaciones profundamente arraigadas.

Tai dijo que confiaba en que los mecanismos de resolución de disputas existentes en el tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, TMEC, serían efectivos para resolver el problema.

I had a productive meeting today with Mexico's Secretary of Economy @SE_mx Buenrostro. We celebrated the power and success of the 🇺🇸-🇲🇽 trade relationship and discussed how we can keep working together to uplift workers’ rights in our supply chains and around the world. pic.twitter.com/8HDGm5JvAL — Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) July 6, 2023

"Si no podemos avanzar más, el siguiente paso en el conjunto de herramientas formales sería la solicitud de un panel de resolución de disputas", afirmó la funcionaria estadounidense durante una conferencia con periodistas en Cancún, en el Caribe mexicano.

Tai habló con reporteros durante la reunión anual de la Comisión de Libre Comercio del del tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos, TMEC, en la que participan también la secretaria de Economía mexicana, Raquel Buenrostro, y la ministra de Comercio Internacional canadiense, Mary Ng.

México y Estados Unidos enfrentan otro diferendo para limitar el uso de maíz genéticamente modificado (GM).

La funcionaria estadounidense indicó que las consultas de resolución de disputas comerciales sobre el GM que Washington solicitó en junio comenzaron con México la semana pasada.