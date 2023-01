Exige director de Ficosec un verdadero control del sistema penitenciario en el estado

Arturo Luján Olivas, director del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), lanzó una exigencia a la autoridad estatal de un verdadero control del Cereso número 3 en Ciudad Juárez, y de todo el sistema penitenciario.

Antes de dar declaración al respecto, indicó que la información que tiene en relación al motín en la ciudad fronteriza es poco clara e imprecisa, y que ha sido a cuenta gotas, por lo que fue muy cuidadoso con sus opiniones.

En sus posturas emitidas a título personal, en primera instancia, lamentó profundamente los hechos ocurridos en donde se registró un importante número de pérdidas humanas en un instante.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

"Es muy lamentable y creo que nos debe doler a todos como sociedad; e institucionalmente hay que condenarlo, no puede ser permisible, no podemos permitir que el Estado de derecho quede así de vulnerable", declaró.

Aparte, alzó una voz de exigencia a la autoridad estatal sobre el control del Cereso número 3 y de todo el sistema penitenciario, argumentando que esto abre la duda de cómo está el resto del sistema penitenciario estatal.

"Lo que le prendía el foco de atención a la autoridad era lo que estaba sucediendo al interior del penal, es decir, no se aprendió de la experiencia, no se tomaron las medidas necesarias, para que una cosa como la de agosto no volviera a suceder", indicó Luján e insistió en un verdadero control del penal.

Aparte, pidió colaboración a los otros órdenes de gobierno para la recaptura de los 30 reos fugados, y toda la red que les ayudó a que esto sucediera, acorde a la información con la que cuentan.

Por todo lo anterior, sugirió una reestructura y el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia tanto penitenciaria como de calle, contemplando que se prevé que hubo mucha gente involucrada.