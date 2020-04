Exigen paro maquila Termocontroles

CD. JUÁREZ.- Trabajadores de la planta Termocontroles, ubicada por la avenida Ramón Rivera Lara, demandan el cierre temporal de la empresa, que no consideran de actividad esencial, para prevenir contagios de Covid-19, luego de romperse las pláticas que tenían ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y no aceptar la propuesta empresarial de cerrar por un lapso de 15 días para sanitizar las instalaciones.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Francisco Barraza, abogado de los trabajadores del bufete de Susana Prieto, dijo que se intentó por parte de la empresa establecer un convenio para pagarles sólo el 50% por paro técnico, cerrando dos semanas para realizar supuestamente una limpieza a fondo de las instalaciones, pero no estuvieron de acuerdo.

“Estamos exigiendo el pago del cien por ciento del salario de los trabajadores y que les permita retirarse a sus hogares, puesto que la actividad que desarrolla la empresa no es de las consideradas como esenciales, de acuerdo con el Decreto que definió desde finales del mes pasado el inicio de la emergencia sanitaria, que finalizará el día último de este mes pero que se amplió hasta finales de mayo.

En la compañía laboran alrededor de 300 trabajadores ensamblando termostatos para aparatos electrodomésticos.

El titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Ismael Dávalos García, confirmó que fue presentada ante uno de los enviados de la Junta la demanda laboral, directamente a las afueras de las instalaciones de la empresa.

“Será hasta hoy cuando se realice la revisión del documento y las condiciones expuestas para el inicio de la huelga, así como las pruebas correspondientes para proceder determinar sobre su procedencia”, indicó.

En el caso de las dos plantas de la maquiladora Termocontroles, ubicada en el Parque Industrial Juárez, dijo que se les facilitaron las instalaciones de la dependencia, en Eje Vial Juan Gabriel, para que llevara a cabo pláticas tendientes al establecimiento de un convenio técnico, aunque la empresa en sí ya dejó de laborar, puesto que le fueron colocados los sellos de suspensión por parte de la Inspectoría Federal del Trabajo.

Destacó que no tienen conocimiento todavía de si se llegó o no a acuerdos, porque no se ha recibido el documento para su registro.

Sin embargo por parte de la parte trabajadora, sus abogados destacaron que no hay acuerdos todavía y que la empresa debe pagar el cien por ciento del salario, puesto que así se define bajo los términos de la emergencia sanitaria.

Te recomendamos:

Ráfagas --Buscan mayoría legislativa para 2021 --Aguilar asume tarea titánica --Se unen alcaldes del sur Local Pasan cuarentena 30 mil capitalinos en “casitas”