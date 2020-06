Gana $11 mil millones el estado con el algodón

“Chihuahua es el único estado que no cuenta con plagas, certificado a nivel nacional, por lo que no aplicamos insecticidas, productos químicos, ni ningún daño al medio ambiente, por lo que no se puede escudar el Gobierno en un punto de vista ambientalista”, comentó Alfonso Blancas, presidente de la Unión de Productores de Algodón del Estado de Chihuahua (Upaech).

FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECIBE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

El productor señaló que el llamado “oro blanco” genera ganancias hasta por 11 mil millones de pesos por producción, las cuales se ven arriesgadas por esta prohibición, además de la limitación de los apoyos al sector.

“Lo que podemos observar con los razonamientos que se han dado, es que son por parte de personas que no conocen, que no saben del tema y desconoce totalmente el cultivo del algodón y lo que conlleva”.

El productor informa que las personas que se desenvuelven en ese giro, ya cuentan con los permisos requeridos para poder comprar y usar la semilla genéticamente modificada, de forma responsable.

“De acuerdo con la Ley de Organismos Genéticamente Modificados, cumplimos con todo lo que se requiere para la siembra y su cultivo; aparte, semillas tradicionales ya no hay, además de que si las usáramos afectaríamos a la producción de manera considerable”.

El principal problema de las semillas tradicionales es que son menos productivas, además de que tienen más requerimientos que el campo, en un territorio tan difícil y extremoso como lo es Chihuahua, es difícil de cumplirles.

“Para este año, esperamos que se dé una producción, que si no supera la del año pasado, que fueron 170 mil hectáreas, por lo menos alcanzar las 120 mil hectáreas, o en el mejor de los casos, llegar a las 140 mil que se han preparado”.

Aunado al problema de la semilla, el campesino explicó que el Gobierno Federal ha reducido los apoyos a un sector muy limitado, pues tan sólo se brindan a los productores que tengan hasta cinco hectáreas para sembrar.

“Eso es una cantidad ridícula, apenas cumpliría la demanda de una familia; se ve que son personas que de verdad no conocen el campo, que no saben cómo o en qué cantidades se debe trabajar los requisitos”.

Finalmente, explicó que con los problemas que se han presentado, y al ser el algodón un insumo que se sujeta a los precios de la Bolsa de Valores, esperan que este año se pueda alcanzar un buen precio que recupere los gastos de producción y una buena ganancia del producto.

Te recomendamos:

Ráfagas --Tras 40 años sale profe Armando del PRI --Reforma, ahora sí al Congreso --Juez de oficio, en enriquecimiento de Marcelo G.T

Local Chihuahua continúa en el semáforo rojo