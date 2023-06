¡Ganaste una camioneta y dinero! Intentan estafarlo con mensajes en WhatsApp

¡Ganaste una camioneta y 200 mil pesos en efectivo! Es uno de los mensajes que muchos desearían leer, sin embargo, cuando viene de un número desconocido y después te llaman para concertar la entrega de los premios aunado a algunos "problemas" que debes resolver con dinero, es que ya comenzó el proceso de la estafa.

Federico E., lector de El Heraldo de Chihuahua dio a conocer que recientemente sufrió un intento de estafa donde todo comenzó con un mensaje que le llegó a su número de WhatsApp sobre un supuesto premio pero este trae diferentes señales o banderas rojas para saber que no era confiable.

El supuesto estafador se identificó con Federico como Ernesto Prieto Ortega de Premios y Sorteos Federales de la Ciudad de México, y le dijo que él era el acreedor del segundo lugar de este sorteo, por medio del siguiente número 667 144 8483.

Mencionó que había ganado un automóvil y 200 mil pesos, sin embargo Federico comenta que le pidieron la misma cantidad de dinero para “liberar” el premio, este fue uno de los detalles que llamó la atención para saber que no se trata de algo seguro.

Mantente alerta / Foto: Isabel Velazco | El Heraldo de Chihuahua

Además de esto, el mensaje estaba escrito con faltas de ortografía como “consiste en una auto Fort lobo platinum 2023 y 200 mil pesos M.N.” pues a la marca que se refiere es “Ford”.

Ernesto Prieto dijo que trabajaba en Premios y Sorteos Federales de la Ciudad de México y en Televisa, pues no hay evidencia de que este primer organismo exista, pero existe la Dirección General de Juegos y Sorteos, depende del Gobierno Federal.

Dicha dependencia no da premios, el trabajo que realiza es controlar, certificar, autorizar y vigilar que se cumplan la ley y las reglas en la materia, en cualquier parte del país. Es decir no realiza u organiza juegos y sorteos si no que los supervisa, esto según la página oficial del Gobierno Federal.

Asimismo a Federico, sin participar de ningún torneo le pedían viajar hasta la Ciudad de México, por su premio. Además la lada 667 es de Sinaloa y los números de Ciudad de México comienzan por 55.

Federico se comunicó a esta casa editora con el fin de alertar a los ciudadanos de este tipo de estafas, tomando en cuenta las alertas mencionadas, para evitar que extraños se adueñen de tu dinero.