Gasolina Premium supera los 26 pesos tras ajuste al IEPS

La gasolina Premium rebasó los 26 pesos por litro en algunas estaciones del país, como en Ciudad de México y Puebla, y casi llega a los 27 pesos en Hermosillo debido al ajuste en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que desde el pasado lunes aumentó entre 4.22 y 4.41 por ciento.

“No hemos visto ningún gasolinazo. Esto tiene que ver más con el IEPS, que aumenta conforme a la inflación cada año”, dijo a El Sol de México, Alejandro Montufar, de CEO de PetroIntelligence.

Te puede interesar: Sener restringe importación de combustibles para evitar contrabando

En la Ciudad de México, en la gasolinería BP ubicada en avenida Félix Cuevas No. 435, el precio de la gasolina Premium llegó ayer a los 26 pesos con nueve centavos por litro, mientras que el precio de la Magna (regular) fue de 23.49 pesos.

Gasolinera de franquicia Pemex en la alcaldía Cuauhtémoc, 2 de enero del 2024 | Foto: Moisés Pablo /Cuartoscuro.com

En la capital de Puebla, la Premium alcanzó un máximo de 26.19 mientras que en Hermosillo, Sonora, se registró el precio más alto con 26.97 pesos por litro de Supreme (equivalente a la Premium) en una estación de Chevron, de acuerdo con los recorridos realizados por Organización Editorial Mexicana (OEM).

Ayer, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el alza del precio de los combustibles por encima de los 28 pesos por litro era una mentira, luego de que en medios de comunicación y redes sociales se afirmó que había estaciones en los que el precio era de 29 pesos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Yo les invito a que hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de Tabasco o de su estado, ¿dónde está a 28 pesos el litro? Nada, era empezar el año mintiendo”, dijo el mandatario.

El pasado 22 de diciembre, la Secretaría de Hacienda dio a conocer ajustes al alza en el IEPS para diésel y gasolinas que aplicaron a partir del 1 de enero, de entre 4.22 y 4.41 por ciento, el cual se ha visto reflejado en los precios al público en el arranque de año.

AMLO negó que gasolina esté por arriba de los 28 pesos

Pese a estas alzas, Montufar señaló que los precios internacionales del petróleo han disminuido en los últimos días, con lo que la expectativa es de estabilidad en los precios de los combustibles. "

Al respecto, el vocero de la Organización Nacional de Expendedores del Petróleo (Onexpo), Federico Gómez, recordó que el precio de la gasolina depende de varios factores, además del tipo de cambio y los precios internacionales, como son los costos de transporte y almacenamiento, así como los márgenes de utilidad, entre otros.

“Hay cerca de 13 mil 400 gasolineras en el país, una variación extraordinaria en una o unas cuantas no tiene por qué ser el termómetro de que los precios van al alza”, subrayó.

El pasado 22 de diciembre, la Secretaría de Hacienda dio a conocer ajustes al alza en el IEPS para diésel y gasolinas que aplicaron a partir del 1 de enero

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que en cinco años no ha subido el precio de las gasolinas, se han mantenido y además se está construyendo una refinería para garantizar que no regresen los gasolinazos.

“En cinco años no ha subido el precio de las gasolinas. Eso era una práctica de la derecha que terminaba por subir los precios en todo. En cambio, este Gobierno está construyendo una refinería para ya no comprarle gasolina a Estados Unidos, sino que la produzcamos en Dos Bocas y, de esa manera, se garantice que no regresen los gasolinazos”, dijo en un comunicado.

Finanzas Aumento al salario mínimo no significa mejor situación económica: experto

En respuesta, líderes de los partidos de oposición acusan que el Presidente incumplió su promesa de mantener los precios de los combustibles bajos.

“Lo que ha sucedido es que la gasolina ha subido paulatinamente, como lo podemos constatar cotidianamente cuando tenemos que cargar el tanque de los coches que usamos, pues otra cosa es que diga que sólo con la inflación va subiendo, situación que es falsa”, dijo Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dijo que el Presidente está muy lejos de su promesa de campaña de que en su Gobierno la gasolina costaría 10 pesos por litro.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Hubo una oferta electoral del ejecutivo federal que señaló que la gasolina en su mandato iba a ser en un costo de 10 pesos, y esto es más allá de lo que hoy está sucediendo. Esto no se logró. Es un incumplimiento de promesa electoral, que parece que se olvida y que no se señala”, dijo Moreira.

Con información de Javier Divany y Editoras OEM