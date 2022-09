Gazprom de Rusia anuncia el cierre indefinido del gasoducto Nord Stream 1

El consorcio gasístico ruso Gazprom ejecutó hoy el anuncio de la víspera de que suspenderá hasta nuevo aviso por una fuga el tránsito de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream, al no reanudar el flujo esta madrugada, según los datos de la empresa gestora de la infraestructura.

Todas las nominaciones para cada franja horaria de esta jornada se encuentran a cero, de acuerdo con la información operativa recogida por Nord Stream AG, con sede en Suiza.

De esta manera, Gazprom, que controla el gasoducto que conecta Rusia con Alemania por debajo del mar Báltico, ha hecho realidad su anuncio de ayer de que cortará completamente el tránsito de gas a través de Nord Stream debido a una fuga de aceite encontrada en una turbina durante las labores de mantenimiento de una unidad compresora, la única que estaba aún en funcionamiento.

La gasística rusa había prometido, antes de parar el gasoducto durante tres días para esas tareas, reanudar el suministro a Europa esta madrugada a las 04.00 horas de Moscú (01.00 GMT) a los niveles previos, es decir, al 20 % de su capacidad o 33 millones de metros cúbicos diarios, algo que no ha hecho alegando que la fuga de aceite no garantiza la explotación segura.

A la vez, aseguró, la eliminación completa de las fugas de aceite en las turbinas "solo es posible" en un taller especializado en referencia al suministrador alemán Siemens.

La empresa germana, sin embargo, ha recalcado que no hay motivos técnicos para parar el gasoducto, pues normalmente este tipo de fugas no afectan a la operatividad de una turbina y pueden ser selladas in situ como parte de un proceso rutinario.

Tampoco la Unión Europea (UE) se cree la razón del corte de gas, calificándola de "falacia".