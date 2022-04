Mal, quitar subsidio a gasolina de golpe: CCE

Federico Baeza Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, consideró que el gobierno debe ir ajustando los precios del combustible y no subirlos de un día a otro; sin embargo, manifestó que el precio en las gasolinas en Estados Unidos se ha ido ajustando, entonces opinó que la situación actual podría irse disipando.

“Creemos que el gobierno debió de haber ido subiendo paulatinamente el costo de la gasolina. Debemos todos entender que así está el mercado, y hasta qué punto va a aguantar el gobierno el subsidio, ha costado muchísimo. Creemos que es un buen apoyo a la economía en general, pero evidentemente esto se irá alargando y el gobierno no podrá con tanta carga económica, mucho por la dependencia que tenemos de la gasolina importada que alcanzó niveles récord”, manifestó derivado de lo ocurrido en Ciudad Juárez.





Archivo | El Heraldo de Chihuahua





Ante esto, refirió que el posicionamiento desde el CCE es que Pemex no tiene que permitir que haya un desabasto en el motor económico de Ciudad Juárez.

Recordó que Estados Unidos tuvo un precio récord de gasolina, por lo que los ciudadanos de El Paso, Texas, obviamente por el dinamismo que hay entre las dos ciudades, han estado cargando gasolina en Juárez, lo que ocasionó esta gran demanda, previo a retirar el subsidio.

Recordó que Estados Unidos tuvo un precio récord de gasolina, por lo que los ciudadanos de El Paso, Texas, obviamente por el dinamismo que hay entre las dos ciudades, han estado cargando gasolina en Juárez, lo que ocasionó esta gran demanda, previo a retirar el subsidio.

Sin embargo, Baeza Mares indicó que el precio de estos combustibles en el vecino país ha ido ajustando, y que ya han bajado cerca del 20%, añadiendo que actualmente está a 3.8 dólares el galón, y que eso conlleva a que ya no haya tanta presión en los combustibles, entonces opinó que no tendría por qué generar mayores problemas.

El presidente del CCE Chihuahua manifestó que previamente ya se vivió un incremento de gasolinas que afectó mucho a la economía del país, por lo que señaló que se debe evitar a toda costa que se avecine una problemática social, y que el gobierno debe prever cómo llevar a buen puerto esta situación del alza en los combustibles.

Al hablar de lo que el sector productivo proyecta a corto y mediano plazo, ante este panorama, recalcó la necesidad de realizar una verdadera planeación, una reducción en otros gastos, para seguir apoyando a los mexicanos en el tema del costo de las gasolinas.

“Se generaría mucha inflación si se viniera un alza generalizada en combustibles, entonces el gobierno tiene que tener ahorros por otros lados, y es una buena medida el seguir apoyando en el subsidio”, abundó.