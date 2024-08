"Hasta ahora no hay rompimiento con EU, sólo es una pausa": Nora Yu por declaraciones de AMLO

Líderes empresariales manifestaron su opinión ante la determinación del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de hacer una “pausa” en la relación con la embajada de Estados Unidos tras críticas a la Reforma Judicial.

Nora Yu, presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales e integrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que no habría de momento afectaciones.

Te puede interesar: Realiza Batesville donativo de 150 mil pesos a la Fundación Index

“Creo que fue una decisión del presidente en virtud de que ya se va a acabar el gobierno de dejarle a la próxima presidenta las decisiones que sigan con Estados Unidos, de alguna manera Estados Unidos se sintió con derecho de opinar al respecto de las reformas, sin embargo, no lo creyó así el presidente, entonces para evitar algún conflicto mayor yo supongo que por eso, dejo las cosas en pausa”, comentó Nora Yu.

“Eso no significa que haya un rompimiento ni mucho menos, simple y sencillamente así evitó el opinar sobre lo que comentó el embajador (Ken) Salazar”, añadió.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Con respecto a si esta determinación pudiera generar alguna afectación, la presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales dijo “no, de momento no, porque es una pausa lo que él dijo, no hay ningún rompimiento ni ninguna afectación que pudiéramos sentir como un tipo de rompimiento, hasta ahorita no hay eso”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al respecto, Mario Cepeda, presidente de Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) comentó “creo que eso es más mediático de parte del presidente, muy a su estilo, tú no puedes pausar una relación con el país que tienes el mayor intercambio comercial en exportaciones, cómo vas a parar la movilidad de las personas de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México porque el presidente no quiere hablar con la embajada”.

Finanzas Clientes Alsuper reúnen casi 2 mdp en redondeo para cuatro organizaciones

“Yo no sé por qué el presidente de la república, tiene una relación como él lo menciona de amigos con el embajador, cuando debe ser una relación institucional, creo que lo afectaría mucho más al país o esta relación con los Estados Unidos y Canadá serían las decisiones de cambios constitucionales y legales que llevaron a cabo en el país, eso sí afectaría profundamente”.

“Porque no estamos cumpliendo con los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, de tener organismos autónomos, independientes, de tener un Estado de derecho, repetición de la ley, como decía el Cónsul hace una semana con piso parejo para las empresas extranjeras aquí en el país”, resaltó el presidente de Coparmex.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez