Hay 1.8 millones de ocupados y más de 48 mil personas sin empleo en el estado

Al tercer trimestre del 2024, se contabilizaron un millón 809 mil 545 personas ocupadas y 48 mil 774 desocupadas, revelaron estadísticas del Centro de Información Económica y Social (CIES), con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

La población ocupada en Chihuahua representó una cifra inferior en 2 mil 048 personas a la del tercer trimestre de 2023. La población masculina ocupada fue de un millón 071 mil 644, y la población femenina fue de 737 mil 901.

Asimismo, para este periodo, se reportó una tasa de desocupación general del 2.6 % y del 35.9 % en informalidad, ocupando el lugar 16 y cuarto a nivel nacional, respectivamente.

Para septiembre del 2024, la Población Económicamente Activa (PEA) de Chihuahua —es decir, la población que la semana anterior a la entrevista se encontraba ocupada o desocupada— fue de un millón 858 319 personas. Lo anterior significa 5 mil 747 personas menos que en el mismo periodo del año anterior. Según sexo, la PEA masculina fue de un millón 098 mil 295: el descenso fue de 32 0mil 72 hombres. La PEA femenina fue de 760 mil 024, a saber, 26 mil 325 mujeres más que en el tercer trimestre de 2023.

En el tercer trimestre de 2024, la tasa de participación económica fue de 61.6 % de la población en edad para trabajar. La cifra fue inferior en 0.9 de punto porcentual a la del tercer trimestre de 2023.

La tasa de participación económica masculina fue de 76.6 %, cifra inferior en 1.3 puntos porcentuales. La tasa femenina fue de 48 %, cifra igual a la del mismo trimestre del año anterior.

En el tercer trimestre de 2024, la población ocupada —quienes trabajaron en la semana anterior a la entrevista o quienes no trabajaron esa semana, pero mantenían un vínculo laboral con la unidad económica para la que trabajan— representó 97.4 % de la PEA.

La población desocupada —la que no contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes— fue de 2.6 % de la PEA. Al distinguir según sexo, para los hombres, 97.6 % de la pea se mantuvo ocupado y 2.4 %, desocupado. De la PEA femenina, 97.1 % se mantuvo con una ocupación y 2.9 % no tuvo una.

La población no económicamente activa (PNEA) fue de un millón 159 mil 139 personas (38.4 % de la población de 15 años y más de edad), es decir, 42 mil 480 más que en el tercer trimestre de 2023. En su clasificación según sexo, la PNEA de los hombres se ubicó en 334 mil 608 (23.4 %),

14 114 personas más respecto al mismo periodo del año anterior. La de las mujeres fue de 824 531 (52 %), lo que representó un aumento de 28 366 personas en el mismo periodo.

En el tercer trimestre de 2024, la PNEA disponible para trabajar —es decir, quienes no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran— fue de 137 mil 590 personas, lo que representó 11.9 % de la PNEA.

La PNEA masculina disponible para trabajar fue de 44 mil 347, que equivalió a 13.3 % de la PNEA de hombres. En contraste, la PNEA femenina disponible para trabajar fue de 93 243, cifra que representó 11.3 % de la PNEA de mujeres.

Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024, la PNEA disponible para trabajar aumentó en 3 mil 502 personas, mientras que la PNEA no disponible para trabajar se incrementó en 38 mil 978. Para los hombres, la PNEA disponible disminuyó en mil 116 personas, mientras que la no disponible aumentó en 15 mil 230. Para las mujeres, la PNEA disponible aumentó en 4 mil 618 personas y la PNEA no disponible creció en 23 mil 748.