Hay cambio total en la asignación de las obras estatales

“Éramos extorsionados por los funcionarios, y el que no se acoplaba en ese sentido, no había obra. Ahora es un cambio total en obra pública Gobierno del Estado, hasta la fecha no tenemos indicios que suceda un acto de ese tipo. Hemos estado muy pendientes, de aperturas, fallos, ejecución de obra, y hasta el momento no hay indicio que contravenga esa disposición del gobernador que es su bandera”, manifestó Arturo Dávila Dozal, presidente saliente de la CMIC.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Lo anterior, al referirse al porcentaje que gobiernos anteriores exigían a las constructoras para incluirlos en las licitaciones de obra pública.

Al ceder la presidencia de la CMIC a Arnulfo Castillo Baray, señaló que para que fluya la obra pública, es elaborar el nuevo reglamento, que ya está en proceso, con la intención de que apoye o no haya trabas a la hora de licitaciones o ejecución de la obra, de las cuales mencionó que se mantiene en un balance de 50 y 50% entre la inversión privada y la financiada por el Gobierno.

Te recomendamos:

Deportes Presentan programa "Nada por mi Corazón"

Local No se abrirán presas antes de ciclo agrícola: Corral