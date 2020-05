Hay que poner énfasis en retornar a laborar

“Yo soy alguien convencido de que se deben expresar las ideas, siempre y cuando no dañe a los demás; yo soy empresario y me he aventurado a invertir y a vivir experiencia, como es este foro”, comentó el licenciado Rafael Espino, consejero independiente de Pemex en Chihuahua, durante su participación en “Diálogos por Chihuahua”.

Durante la jornada de actividades, fue invitado el consejero independiente a participar en el foro público que realiza Coparmex, para compartir puntos de vista sobre la economía del estado, durante las últimas fechas.

“Desde mi punto de vista de empresario, es que todavía hay una gran incertidumbre en cuanto a las políticas, para evitar los contagios; vemos cómo hay mucha zozobra, ya que vivimos un riesgo, pero estamos enfrentando este universo”.

El empresario señaló que dos de los problemas que está viviendo la sociedad es el temor al contagio y la incertidumbre de una resolución, así como los problemas laborales que puede generar la contingencia.

“La coordinación entre expertos y dirigentes de las administraciones, hay que poner énfasis en volver a las actividades económicas, para que la sociedad pueda continuar adelante con sus labores”.

En cuanto al manejo en general, por parte del Gobierno Federal, sobre la contingencia sanitaria, Rafael Espino manifestó que la gestión del Gobierno Federal creó un convenio con hospitales privados para priorizar la salud.

“Ha existido muy mala comunicación, además de que se presenta un espacio coyuntural para opiniones de todo tipo, así como para hacer un aforo político en cuanto a este problema sanitario que ha sido equivocado”.

En cuanto a los cálculos de la crisis, el empresario señaló que no puede generar una opinión concreta sobre la toma de decisiones del sector salud, pero que se han tomado decisiones con falta de sentido común como la falta de pruebas en el país.

“Cuando compara uno los porcentajes con otros padecimientos, parece que este porcentaje no es tan alto. Pero no se puede realizar una estadística real en cuanto a la pandemia, si no has aplicado una cantidad de pruebas adecuadas”.

Señaló que tras la pandemia sanitaria, seguirá una pandemia económica, que dejará a la población vulnerable, para la que tendrán que buscar una solución de forma concreta, que ayude a aliviar este problema.

“Esto ha modificado la vida de todos, desde los niños hasta la gente mayor, por lo que habrá que buscar una solución que nos beneficie a todos”.

