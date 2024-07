Hay regulación, pero ciudadanos deben tomar precauciones: diputada por fraudes financieros

La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Patricia Terrazas Baca precisó que actualmente, existe la regulación necesaria respecto a la constitución de financieras; empero, dijo que los dueños “hacen trampas”, por lo que terminan cometiendo fraudes, desfalcando a varios ciudadanos.

Es por ello que exhortó a la ciudadanía a que no se dejen engañar y se informen previamente a invertir, de que las empresas y los contratos que otorgan cumplan con los requisitos mínimos, además de señalar que por parte de las autoridades “lo que está faltando es la prevención, en lugar de estar tapando los hoyos”.

Comentó que uno de los mayores problemas actualmente es que se utiliza la firma digital para contratos que deben contar con la firma autógrafa, pero como la gente desconoce todos esos lineamientos, son blanco más fácil de los fraudes, lo cual a la hora de interponer denuncias, detiene el proceso.

“Están reguladas, no de manera excepcional, pero sí están muy bien reguladas, el problema es que le dan la vuelta de manera tramposa porque lo ponen como un contrato, no como una inversión, además de que se firman de manera digital, lo cual no existe esa figura”, detalló.

En ese tenor, dijo que esa es una de las principales ‘mañas’ que tienen los dueños de empresas como Aras, Fibra, Yox, y otras tantas que siguen estafando a gente, prometiendo dinero fácil por medio de una inversión.

Recalcó que los contratos no deben hacerse con firmas digitales, pues eso pone en desventaja a la gente que invierte, pues al no estar autorizadas para contratos de créditos, la persona queda imposibilitada de poder ganar una demanda, dado que no se tienen pruebas precisas del contrato firmado.

Es así que, explica que, si no existen las condiciones legales, aunque se demande, no se tienen las herramientas para pelear el fraude, situación que se observa principalmente con Aras, que, aunque el delito de fraude está tipificado, como no se tiene un documento con la firma autógrafa, no se procede como tal.

“Lo importante es que la gente que vaya a invertir que tome sus precauciones y que no confíe en los pillos que te veden ilusiones”, enfatizó, exhortándolos a su vez a que se informen previamente respecto a las diferentes leyes que se tienen.

“El tema es que esas personas que se pasan de listas no se apegan a la normatividad y es una trampa porque si tu no conoces las leyes, antes de depositar tus recursos en algún título de crédito, en una casa de bolsa o en una caja de ahorro, lo revisas”, concluyó.