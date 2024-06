Incertidumbre de inversionistas impactó en Bolsa de Valores: especialista

El financiero Edmundo Zapién Chacón explicó que, básicamente, la caída en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y uno de sus indicadores que es el precio del dólar respecto al peso; tiene mucho que ver en este momento con la inseguridad de muchos inversionistas.

“Lo que hacen estos inversionistas es empezar a sacar su dinero o empezar a vender sus acciones tan rápido que el precio de las mismas se empieza a modificar muy rápidamente, pero todo tiene que ver con las especulaciones que se genera en los mercados”, apuntó.

En este sentido, refirió que, a la fecha, se desconoce exactamente qué pasará, entonces el miedo se hace presente y comienza a bajar el precio de las acciones, porque muchos las prefieren vender pero pocos las compran.

Precisó que la elección de Claudia Sheinbaum generó incertidumbre; sin embargo, resaltó que ese no es tanto el problema, sino que todo apunta a que el mismo partido tendrá la mayoría calificada en el Congreso para hacer todos los cambios constitucionales que desee el gobierno, y que eso ya no da certeza para que los grandes inversionistas tengan la confianza de que México sí les pagará los intereses que realmente se comprometieron a pagar.

“Ya no están seguros de que van a recibir su dinero, ya no están seguros de todas sus inversiones aquí en México, porque si hacen las modificaciones que dijo el llamado Plan C: la eliminación de organismos autónomos, los cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya prácticamente todos los grandes empresarios están a la deriva en nuestro país”, refirió Zapien.

Lo anterior –dijo-, como ocurrió en su momento en Cuba, como se pretende hacer en Argentina y en Nicaragua, esto es, en los países que tienden a ser comunistas o son comunistas, donde tienen el poder absoluto por lo que los empresarios están “a la buena de Dios y obviamente nadie quiere perder su dinero”, señaló Zapien Chacón.

El experto en temas financieros, recordó que, justamente, tuvo que salir el Secretario de Hacienda a decir a los inversionistas que no se preocuparan. “Fue tan grande el miedo que la presidenta virtual tuvo que nombrar a su secretario antes de tomar protesta; el nerviosismo de los inversionistas fue tan grande que tuvieron que hacer ese movimiento para decirle a la gente que no habría tantos cambios; pero la realidad es que sigue sin haber confianza en lo que pueda venir con Morena”, agregó.