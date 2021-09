Incremento a ISN no está concretado, es una posibilidad: Index

Román Rivas Hong, presidente de Index Chihuahua, coincidió con Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, en que todavía se está analizando la propuesta de aumentar el Impuesto Sobre Nómina (ISN).

“Aun no es algo que podamos comunicar porque no todos los organismos empresariales del Estado están unidos hacia la iniciativa. En Chihuahua podríamos decir que hay consenso con respecto a esto, pero no en toda la entidad”, expuso.

Refirió que la propuesta está saliendo de Chihuahua, y que precisamente Santini es uno de los impulsores y este último señaló que de momento no pueden manejarse cifras de aumento porque aún se debate el tema en general.

“Nosotros como organismos empresariales estamos unidos en la iniciativa pero los detalles se anunciarían hasta la siguiente semana, entonces no podemos manejarlo como algo que ya está dado, es solo una posibilidad”, agregó.