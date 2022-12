Index en contra del impuesto al transporte de carga en Juárez

Román Rivas Hong, presidente de Index Chihuahua, se mostró en contra del posible impuesto anual por 5 mil pesos al transporte de carga que circule por Ciudad Juárez, argumentando que con ello se estaría encareciendo al comercio.

“Al final de cuentas alguien va a tener que pagar estos costos, y si seguramente el transportistas es forzado a pagar esa cantidad de dinero, tratarán de mitigar de alguna forma y probablemente nos incrementen a nosotros los costos de los fletes o nos hagan un incremento en las tarifas que actualmente pagamos para poder transportar mercancía”, apuntó.

Refirió que estos no son impuestos “comunes y corrientes”, y aunque indicó que puede entenderse la necesidad y que inclusive tiene un gran respeto por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, pero consideró que ésta no es la manera de poder conseguir fondos para hacer mantenimiento a las vialidades de Juárez.

“Debería de haber otro tipo de gestión, debería de haber otro tipo de actividades en las que puedan conseguirse esos fondos y por ejemplo, el partido en el poder en Ciudad Juárez es el mismo partido del presidente, entonces creo que debería haber una capacidad de gestión mayor para poder obtener recursos federales; de hecho, necesitamos recurso federales en muchos aspectos, basta con observar la carretera de Juárez a Chihuahua capital”, apuntó Rivas.

Fue claro al señalar que tanto la industria, como los transportistas y el comercio ya pagan los suficientes impuestos para que el gobierno mantenga las carreteras en buen estado; sin embargo, impera un “deplorable” estado en las vías federales.

Por lo anterior, insistió en que se debe tener mayor capacidad de gestión; no obstante -dijo- es sabido que el recurso federal se está empleando para sus programas sociales y que inclusive están endeudándose para “entregarle más dinero a la gente; es una cuestión política y no estamos de acuerdo con ello”, añadió.

El líder empresarial invitó al municipio de Juárez a que buscara y gestionara recursos federales y que pudiera inclusive gestionar recursos internacional para el mantenimiento de la ciudad.

Dijo que es un hecho que las vialidades de la ciudad fronteriza requieren mantenimiento, pero que no es a través de un impuesto al transporte, no es encareciendo al comercio, no es poniendo más restricciones, puesto que la industria ya ha tenido varios golpes económicos debido a las reformas que se han estado implementando.