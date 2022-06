Inflación hace que mexicanos dejen sus planes de celular y se cambien a recargas

¿Ahora te puede seguir con tu plan telefónico porque ya no te alcanza? Bueno, te contamos que no eres el único, debido al aumento de precios a niveles que no se habían visto en dos décadas.

Pese a que los mexicanos somos precavidos al momento de comprar para economizar, es cierto que ahora la mayoría de las familias han tenido que recortar algunos gastos que consideran no son urgentes en su vida, y ahí es donde entran los planes de celular.

Los mexicanos comenzaron a dejar sus planes por e tiempo aire / Foto: Cortesía | Cuartoscuro

Compañías desconectan a sus usuarios

En este año América Móvil y AT&T, han desconectado al menos a 40.mil usuarios del servicio conocido como “plan” (contrato que puede hacerse por determinado tiempo) sin embargo, a las “facilidades” los usuarios han regresado al esquema de recargas.

De acuerdo al reporte de América Móvil, (Telcel) durante los primeros tres meses de lo que va del 2022 se dio de baja a 34.mil usuarios de este esquema, pese a esto se reportó más de 465 mil líneas con su esquema de recargas de distintos centros de conveniencia.

Mientras que en AT&T se registró una alza de tres mil líneas de pospago, en comparación con las 141.000 líneas de recargas que añadieron durante el primer trimestre.

Te puede interesar: Recargas de Telcel durarán menos días y precios de planes se elevarán

Prefieren las recargas

De acuerdo a un sondeo realizado en El Heraldo de Chihuahua, usuarios de telefonía mencionaron que prefieren las recargas ya que se ajusta a su bolsillo y además de que se cumplen con los servicios que ofrecen.

Ante esto en comparación con un plan te ofrece un servicio más rígido y determinado al tiempo del contrato que se elija.

La diferencia entre ambos principalmente radica en que la mayoría de las personas que prefieren las recargas, fluctúa entre los 100 a 200 pesos al mes, mientras que el plan cuenta con un contrato de entre los 400 hasta 600 pesos al menos al mes.

Aunque en el país exista la preferencia por el esquema de recargas, es cierto que ahora los consumidores piensan no solo dos veces sino varias el de firmar un contrato aunque se ofrezcan servicios ilimitados de Internet y redes sociales.

Esto quiere decir que según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) las líneas de plan sin límites (permiten al usuario gastar lo que quiera hasta el fin de su fecha de pago), esto ha decrecido en más de dos millones, mientras que las líneas controladas (con un tope de consumo) han crecido en más de cuatro millones, aunque muy lejos de alcanzar los 103 millones de contratos bajo recargas.

Usuarios ven más cómodo tanto en su bolsillo y facilidad de tener salgo con las recargas / Foto: Pexels

Usuarios se niegan a desconectarse

A lo que los usuarios no están dispuestos a desconectarse, actualmente es raro no ver a una persona sin celular, al contrario se han hecho más selectivos con sus apps y dispositivos.

Cabe resaltar que Telcel entró al plan para contener la inflación presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para controlar los precios en el país; en el que se estableció que no subirán los costos de los servicios de teléfono en sus distintas modalidad durante todo el 2022.

Te puede interesar: Hombres gastan más que mujeres en telefonía móvil

Inflación afecta a todos

Ante el aumento de los precios tanto de la canasta básica y el de otros productor ha hecho este factor más vulnerable sobre los gastos de los mexicanos, por lo que muchos han tenido o que recortar su presupuesto o de plano dejarlo de su lista de gastos.

De acuerdo a datos de The Ciu en el último trimestre del 2021, el monto promedio destinado por los usuarios para recargar su teléfono móvil fue de 89 pesos.

El tiempo aire es uno de los esquemas más pedidos en las tiendas de conveniencia actualmente y durante la pandemia; a diferencia de los planes de renta del servicio, este esquema no obliga a tener un contrato, y ante los cambios en los precios y el bajo salario, hace más fácil la obtención del tiempo aire.

Consumidores priorizan los megas que las llamadas

Los usuarios han dejado atrás las llamadas para comunicarse, ahora la forma más útil es mantenerse conectado en redes sociales por lo que necesitan la descarga de datos para navegar por Internet.

Empresas de telefonía comienzan a ofertar servicios de Internet con un plus, el de comprar tiempo aire, o aumento de megas para la obtención del servicio de internet completo.

Especialistas consideran que para el segundo trimestre del 2022 el esquema de recargas de tiempo aire crecerá pero no a niveles acelerados como los de la crisis pandémica del Covid-19.

Gráfico / Foto: Instituto Federal de Telecomunicaciones 2021

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!