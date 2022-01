Jóvenes de 18 años deben tramitar ya su RFC: contadores públicos

"Cómo parte de la miscelánea fiscal que se aprobó en los últimos días del mes de Diciembre se acordó no sancionar , por lo pronto, a los mayores de 18 años que no acudan a solicitar su RFC ante las oficinas del SAT" manifestó Ernesto Montes de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional de ciudad Juárez.

"Esto no quiere decir que no deban de realizar el trámite , tienen que hacerlo y posteriormente ya que la gran mayoría de los jóvenes tengan su cédula de identificación fiscal entonces ya vendrán las sanciones para quienes no cumplan el requisito. Tal vez esto sea dentro de uno o dos años más " , comento el fiscalista.

Cabe señalar que por disposición oficial se aprobó que esté año todos los mayores de 18 años deberán de contar con su RFC activo independientemente de que declaren a no declaren impuestos y se anunciaron sanciones y multas considerables para quienes no cumplieran dicha disposición .

" Nosotros brindamos una plática en Canacintra Juárez en relación a estos cambios que anunciaba la miscelánea fiscal así como las sanciones que llevaban aparejadas pero por estar en este periodo de transición y ser una disposición nueva se opto por no emitir sanciones ni multas al menos este año" agrego Montes.

" Los jóvenes .mayores de 18 años pueden iniciar su trámite a través de la plataforma del SAT , ahí vienen los requisitos y pasos a seguir de manera muy sencilla. Posteriormente ya que hayan concluido todos los pasos en la computadora o tablet deberán solicitar una cita al SAT para acudir presencialmente a las oficinas de está dependencia y concluir ahí su alta y obtener de manera definitiva su RFC" finalizó el profesionista y especialista en trámites fiscales.