Juarenses quienes más compran en El Paso

EL PASO.- De acuerdo con los comerciantes de la calle de El Paso y la calle Stanton, los juarenses representan un 60% de sus ventas, por lo que ahora en la reapertura de negocios de la propuesta del gobernador Gregg Abbott, que empezó el pasado 1 de mayo, no han tenido las ventas que esperaban.

Si bien ya empieza a cruzar gente de Juárez, son muy pocos los que acuden a los negocios y comercios abiertos desde el 1 de mayo, informaron los comerciantes de la zona Centro.

Find General, una tienda de venta de artículos de cocina mayormente, no ha tenido el impacto de las ventas que esperaban, ya que a los juarenses y la gente de México, como ellos le llamaron, no los han dejado cruzar.

"Poquita gente, no hay nada de gente, no sé qué vamos a hacer, a gente de Juárez no la dejan cruzar ni de México", aseveró preocupada JinLi Yu, comerciante de una tienda de la zona Centro de la ciudad.

Una trabajadora que no quiso dar su nombre denunció que las medidas de distanciamiento no se cumplen en la tienda, y eso para los trabajadores y para los clientes consideró que era muy peligroso.

"Nomás no diga que yo dije, pero aquí en la tienda los ‘pasillillos’ que hay no caben dos personas, pero pues así abrió el patrón, para caminar en la tienda a fuerzas, nos vamos a topar, cuál distanciamiento", declaró la trabajadora que pidió no dar su nombre.

Para Óscar, un comerciante de origen coreano, las ventas están demasiado bajas, ya que los juarenses representan más del 60% de sus ventas de distintos artículos como ropa interior para dama y caballero, sobrecamas, sombreros, calcetines y calcetas, entre otros artículos más.

Una señora de nombre Amparo dijo que sí era bueno que abrieran los negocios porque mucha gente está desesperada al estar confinada en sus casas, aun y cuando es riesgoso salir por la cantidad creciente de contagios que ha presentado El Paso.

"Sí, qué bueno que abran, ya no sabemos qué hacer en las casas oiga, la gente necesita salir a comprar, ya nos desesperamos. Que salgan bien tapados si van a comparar cosas ya salen al Walmart, es lo mismo que aquí en el Centro", manifestó Amparo.

La reapertura de los comercios de la zona Centro no han tenido las ventas que generan los compradores de Juárez, ya que aún permanecen las restricciones que son temporales y entraron en vigor el 21 de marzo y continuarán vigentes hasta las 11:59 pm del 19 de mayo de 2020.

