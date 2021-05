La Asofom a favor de la transparencia y mejores prácticas en la cobranza delegada

La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C., Asofom, se pronunció a favor de la transparencia y de las mejores prácticas en la denominada Cobranza Delegada incluida en la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC).

De acuerdo con el Consejo Directivo Nacional de Asofom, se trata de una reforma consensuada con todos los actores del sistema financiero regulado, en la que participan las instituciones que forman parte expresa del sistema financiero mexicano y que están reguladas tanto por la CNBV como por la Condusef en materia financiera.

Enrique Presburger Cherem, Vicepresidente Nacional de la Asociación, refiere para efectos de este posicionamiento que esta reforma a la regulación está probada en otros países como Colombia y Brasil en donde es una de las mejores prácticas en el otorgamiento del crédito de nómina ya que evita el sobreendeudamiento del trabajador, obliga al patrón como corresponsable del pago al otorgante del crédito y exige que este otorgante sea una institución financiera regulada con la transparencia en sus condiciones en cumplimiento con las autoridades.

“En la Asofom hemos visto que la regulación ha consolidado al sector financiero no bancario. Desde 2015 a la fecha sólo el sector Sofom se redujo para bien, de 5 mil a mil 800 Sofom es de la cuales la Asofom asocia a más de 200”.

Se resaltó que la Asofom tienen un firme compromiso por la inclusión y la educación financiera a través de servicios de calidad sin importar el objeto ni el beneficiario del otorgamiento del crédito y por ello desde su constitución -en 2016- la Asociación ha trabajado para que los socios de Asofom cumplan al 100% con la normatividad estableciendo mecanismos de consultoría, vinculación con autoridades y capacitación al capital humano en materias como cumplimiento, fondeo, prevención de riesgos y ciberseguridad entre otros temas que conllevan a la institucionalización de la figura de la SOFOM.

El Director General de Asofom, Jorge Avante, señala que la certificación Sofom Alta Calidad -SAC-, Asofom fue diseñada en 2015 con el fin de diagnosticar el nivel de institucionalización de las SOFOMes y cubrir las brechas necesarias para ser candidatas de fondeo institucional incluyendo el cumplimiento ante las autoridades y al apego a las mejores prácticas que emiten.

Con esta reforma, la Asofom celebra que el sistema financiero será el otorgante y no habrá figuras no reguladas que fomentan la informalidad con tasas escondidas y contratos sin estructura de empresas no reguladas que perjudican el verdadero objetivo de la inclusión financiera. Esto le hace bien al país, porque se reportan los contratos, las instituciones se ven obligadas a reportar al buró de crédito, cuidar los topes de tasa de interés y esto se reflejará en la economía familiar de los trabajadores.