Ley de Ingresos, clave en recuperación económica: Carrejo

Salvador Carrejo Orozco, nuevo presidente de Coparmex Chihuahua, destacó en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua que estarán atentos a la presentación de la Ley de Ingresos, tanto municipal como estatal, para que exista un buen presupuesto para las dependencias relacionadas con la materia económica, y que la Comisión de Desarrollo Empresarial tomará cartas particulares para impulsar la recuperación económica ante la crisis por la pandemia.

Precisó que lo que resta del año se concretará el plan de gestión con el Consejo Directivo, previendo definir las principales líneas estratégicas para el mes de enero de 2022; sin embargo, expuso que hay conceptos adelantados que serán base de su gestión.

Entre las prioridades que enlistó, está fortalecer las capacidades de Confederación Patronal de la República Mexicana para que más empresarios tengan mayor participación en lo social y político; asimismo destacan los temas de salario mínimo, seguridad, coordinación con autoridades, así como el rechazo a reformas, como la energética.

Aparte, se contempla reforzar la vinculación y articulación con Coparmex nacional con objetivos en dos aspectos: tanto en lo local como en la incidencia nacional, a fin de que Chihuahua tenga un peso mayor en las decisiones del Consejo Nacional.

Asimismo, enfocarse y fortalecer los temas internos de Coparmex. “Recibimos un Coparmex vivo, un Coparmex fuerte, a pesar de la situación compleja de la pandemia; sin embargo esto no significa que existan mejoras en lo bueno que ya hay”.

Refirió que a su consideración, el valor principal de Coparmex radica en convertirse en un mejor vehículo para que los empresarios puedan mejorar social y políticamente, “esa es una inquietud muy importante que yo tengo para mí gestión”, recalcó.

El también fundador y director de Grupo BlueWolf destacó que el hacer de Coparmex se realiza a través de comisiones de trabajo, que -opinó- deben fortalecerse, sistematizarse y convertirse en mejores vehículos de participación, que realmente sean equipos de trabajo de empresarios.

De igual forma aseguró que otra línea que será parte de su gestión es un diálogo permanente con los distintos actores políticos y sociales; inclusive compartió que previo a la toma de protesta charló con dirigentes estatales de diferentes partidos, autoridades municipales y estatales, además de diputados, y que lo seguirá haciendo.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Carrejo Orozco señaló que buena parte de lo que ha sido la pandemia, la Confederación se enfocó en el tema de la prevención, apoyando a los socios con herramientas tanto físicas como metodológicas para lograr una contención de la crisis sanitaria.

Mientras que en la parte de la recuperación económica, Coparmex ha estado pugnando desde un principio por que los gobiernos de los distintas órdenes tengan presupuestos para apoyar la recuperación económica; en este sentido -comentó- será muy importante lo que se presente en la Ley de Ingresos tanto municipal como estatal, asegurando que exista un buen presupuesto para las dependencias en materia económica.

“Tenemos diálogo constante con las autoridades para que estos presupuestos que se presenten contemplen esta variable tan importante; por otro lado, seguramente nuestra Comisión de Desarrollo Empresarial tomará cartas particulares en el asunto, enfocándose en temas de cómo ayudar a los empresarios a que impulsen su recuperación económica”, apuntó.

INSEGURIDAD

El ex vicepresidente de Coparmex expuso que Chihuahua ha pasado por situaciones muy complicadas en temas de inseguridad, y que aunque actualmente se está lejos de eso, se continúa en una posición difícil.

“Tenemos que seguir pugnando por bajar estos índices de inseguridad. Hemos estado colaborando con las autoridades, siempre ofreciendo nuestra colaboración; aparte, tenemos una participación importante en Ficosec”, refirió.

De igual forma, declaró que Chihuahua tiene un activo muy importante en Ignacio Manjarrez, expresidente de Coparmex Chihuahua y actual presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, en donde se vinculan con la estrategia nacional y evidentemente coadyuvan con las autoridades locales, tanto en la procuración de justicia como en los temas de prevención.

SALARIO MÍNIMO

El entrevistado resaltó que el tema del salario mínimo es con lo que se debe tener una fuerte vinculación con la estrategia nacional.

“En Chihuahua tenemos una preocupación desde el sector empresarial de que se generen mejores empleos con mejores salarios, estrategia con varios frentes con la promoción de inversiones, la generación y el establecimiento de mejores condiciones para la inversión privada, que los gobiernos nos permitan mejores condiciones para la productividad”.

Destacó que desde el sector privado hay una convicción, particularmente de Coparmex, de que los salarios mínimos deben “empujarse hacia arriba”.

REFORMA ENERGÉTICA

Pese a que se aplazó el debate de la reforma energética, el empresario afirmó que Coparmex no bajará la guardia y sigue firme con su posicionamiento en contra de la propuesta actual, aunque señaló que ello no quiere decir que no existan aspectos mejorables.

“Habrá cosas que se puedan mejorar, pero no es a través de un monopolio estatal, no es a través de limitar la inversión privada, no es a través de producir energías sucias. Definitivamente será un tema que seguiremos analizando y dando nuestro punto de vista”, afirmó.

LEY DE OUTSOURCING

Finalmente, el presidente electo comentó que en términos generales la Ley del Outsourcing fue un buen acuerdo, aún y cuando no se logró todo lo que el sector empresarial buscaba; pero sí se concretaron modificaciones sustanciales con respecto al planteamiento original.

Ante esto, celebró el diálogo que se pudo tener con las autoridades federales y el sector del trabajo para llegar a un acuerdo; no obstante, mostró su preocupación ante la sobrerregulación, la falta de claridad sobre quiénes deben inscribirse a este nuevo régimen, así como las consecuencias para las empresas.