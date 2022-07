Libertad digital: ¿qué significa y cómo México ha logrado tenerla?

Tres de cada 10 mexicanos son vulnerables a ciberataques, un delito que se disparó tras el confinamiento por la pandemia, lo que llevó a más personas a estar conectadas un mayor tiempo, de acuerdo con el reciente Informe de Bienestar Digital de Avast.

“La pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto sin precedentes en el bienestar de los usuarios de internet en todo el mundo, con una difusión de desinformación, con ciberdelincuentes abusando de los usuarios de internet desprevenidos, con estafas y ciberataques, y varios gobiernos implementando tácticas autoritarias”, dijo la firma en su primer informe sobre bienestar digital.

De acuerdo con el informe, la desconexión en materia de ciberseguridad persiste tanto en países llamados “libres”, es decir con mayores libertades para navegar por la web, y los que no lo son, aunque en diferentes proporciones.

Los habitantes de los países con más libertad digital, dice el documento, se enfrentan a menos riesgos de ciberseguridad y a regulaciones de privacidad más estrictas, esto en beneficio de los usuarios, aunque destacó que la transparencia en la privacidad sigue siendo un problema en todo el mundo.

En el caso de México, Avast destacó que el promedio de riesgo de ciberataques a la población es de 28 por ciento, que resulta menor al de las naciones libres, el cual es de 30 por ciento, lo que indica que el país goza de “libertad de la red”.

En el caso de los usuarios de países parcialmente libres o no libres, los riesgos de ciberataques es de 36 por ciento, un incremento que, de acuerdo con el estudio, puede estar relacionado con factores que incluyen un mayor índice de violación de los derechos de los usuarios, la prohibición de los servicios de cifrado, la vigilancia estatal a gran escala, la recopilación de datos y la presencia de puertas traseras utilizadas para la vigilancia estatal, entre otros.

Esta situación muestra que existe una correlación indirecta entre la puntuación del Índice de Libertad en la Red de un Estado y el riesgo de sufrir un ciberataque.

Asimismo, señala que los países que no son libres digitalmente suelen tener un PIB per cápita más bajo, lo que puede llevar a un mayor uso por parte de los internautas de sitios torrent para acceder a contenidos gratuitos, juegos y películas a través de fuentes no seguras, lo que a su vez puede exponerlos a un elevado número de riesgos en línea.

“Nuestros resultados indican que cuando los gobiernos de todo el mundo restringen la libertad en línea de sus ciudadanos, aumenta el riesgo de que la gente sea víctima de ciberataques. Esto suele estar vinculado a un PIB más bajo en estos países, lo que conduce al uso de sistemas más antiguos que son más propensos a los ataques y al uso de contenidos gratuitos y potencialmente ilegales que a menudo son menos seguros”, apuntó Ondrej Vlcek, director general de Avast.

No obstante, el directivo destacó que los internautas en países con mayor libertad digital siguen sufriendo ataques frecuentes, por lo que queda trabajo por hacer en lo que respecta a la protección de la privacidad.

En el informe, Avast define el bienestar digital como una combinación de libertad digital, ciberseguridad y privacidad, con la capacidad de un usuario de Internet de utilizarlo de forma abierta, regulada, privada, segura e informada.

La empresa también considera las políticas de privacidad que ofrecen los sitios web, ya sea de comercio electrónico, informativos, de entretenimiento o cualquier otro tipo.

De acuerdo con el documento, 77 por ciento de los sitios web en México cuenta con políticas de privacidad.

Es así que Avast destaca que en México hay un nivel destacado de libertad digital en comparación con el resto de los países.