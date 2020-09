Llevan Sofomes 154 quejas en Condusef

Durante el primer cuatrimestre del año, la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofomes E.N.R. Entidad No Regulada), tuvo 111 quejas; mientras que las (Sofomes E.R. Entidades Reguladas), registraron 43 reclamos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Las Sofomes E.N.R. presentaron una disminución del 26 por ciento en cuanto a quejas, con respecto al 2019; en tanto que las Sofomes E.R. alcanzaron una baja del 67% en este sentido, aunque se contempla que la disminución en las demandas tenga relación con la pandemia por el Covid-19.

Para solicitar un servicio de Sofomes, la Condusef recomienda evitar contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos; además de asegurarte que la institución o entidad financiera esté registrada ante el Sipres (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros), que administra la institución.

Asimismo, no proporcionar dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito; no entregar documentos personales, o datos de tarjetas de crédito o débito, y tampoco dar información, ni realizar operaciones a través de Facebook, WhatsApp, o cualquier otra red social si no investigaste que se trata de una entidad financiera.

Asegurarse que las personas con las que contactas realmente laboren en la entidad financiera; pero aparte no firmar ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.

En caso de que la razón social contenga las siglas S.A. de C.V., asegurarse que esa empresa o entidad realmente exista.

