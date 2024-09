Lo peor ya pasó: economista en jefe de Barclays en Latinoamérica sobre reforma judicial

De las 18 reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su último año de gobierno, la que más generó ruido entre los inversionistas fue la del Poder Judicial, y a unos días de haber sido aprobada por el Congreso de la Unión, lo “peor ya pasó”, consideró el economista en jefe para América Latina de Barclays, Gabriel Casillas.

“Lo peor ya pasó, ahora lo que sigue son algunas reformas que causan algunos hipos en el mercado, pero para ellos (los inversionistas) lo peor ya pasó, por eso el tipo de cambio reaccionó como lo hizo”, dijo en entrevista con El Sol de México.

En lo que va de este año, la moneda mexicana pasó de 17.04 pesos el dólar en el primer día de enero a 19.21 pesos el 13 de septiembre, una depreciación de 12.7 por ciento, siendo el 10 de septiembre cuando el dólar cerró por primera vez arriba de los 20 pesos, de acuerdo con datos de Banco de México (Banxico).

También se observaron movimientos en la compra de bonos gubernamentales por parte de inversionistas extranjeros al pasar de 1.78 billones de pesos el 3 de junio de 2024, un día después de las elecciones, a 1.74 billones de pesos el 18 del mismo mes. El último corte al 4 de septiembre indica un nivel de 1.80 billones de pesos.

Casillas coincidió con el consenso del mercado de que esto se debió principalmente por cuestiones políticas internas del país, sobre todo por un posible deterioro de las instituciones como se vivió durante la década de los 70 con el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Todo el poder está concentrado en el presidente y mientras tengamos un buen poder, todo va a estar bien. El PRI durante 72 años tuvo buenos presidentes y también malos como Echeverría y López Portillo que vinieron a darle hacia atrás al país”.

Bajo este contexto, quien en su momento fue director general adjunto de análisis económico y relación con inversionistas de Grupo Financiero Banorte, indicó que el panorama con Claudia Sheinbaum pinta a que “puede ser una buena presidenta”.

El economista, matizó lo anterior diciendo que, a diferencia de hace más de 50 años, México ahora es una economía más blindada, en el sentido de que es un país abierto al mercado, con un régimen de cambio flexible, un banco central autónomo, con un alto nivel de reservas internacionales y que cuenta con una Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El economista afirma que, pese al entorno político de los últimos meses, los inversionistas siguen interesados en México, especialmente para aprovechar el nearshoring. “Los que están haciendo inversiones, ya no son los extranjeros, sino las empresas que ya están establecidas en México y que hacen parques industriales, y eso no se ve en la IED, sino en otros indicadores como la construcción no residencial privada”.