Logran legitimar alrededor de 400 sindicatos en Chihuahua en los últimos cuatro años

Durante cuatro años, el Centro de Conciliación Laboral Federal en el estado de Chihuahua, logró legitimar alrededor de 400 contratos colectivos, mismos que cumplieron con los requisitos establecidos para poder nombrarse como sindicatos. No obstante, a nivel nacional, más de 100 mil contratos colectivos no cumplieron con los requisitos para establecerse de manera formal, donde más del 50 por ciento de los trabajadores integrantes del sindicato votaron en contra, por lo cual no procedió su legitimidad.

En entrevista exclusiva para este medio de comunicación, el director del Centro de Conciliación Laboral de la Federación en el estado de Chihuahua, Enrique Zertuche, informó que se ha estado trabajando para legitimar contratos colectivos como sindicato de trabajadores.

Según manifiesta, fueron cerca de 130 mil sindicatos en el país que fueron encontrados en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero que solo 30 mil cumplieron con los requisitos establecidos.

Según refiere, la reforma de esta materia exige que todos los integrantes del contrato colectivo voten, para conocer su opinión sobre si desean integrarse, y que la votación debe de ser el 50 por ciento más uno.

En este sentido, dijo que los sindicatos tienen que tener una constancia de representación de legitimidad, en el cual se integra la información de todos los trabajos que forman el sindicato, con su nombre y sus datos legales.

Ante ello, el personal de este centro laboral acude a las empresas y organizaciones para corroborar la información con todos los trabajadores que presentaron en el listado, y así se da paso para la entrega de la constancia.

Dicha constancia da paso a que se cree el contrato colectivo inicial, para poder formarse como sindicato.

Destacó que existen muchos sindicatos que no cumplían con estas exigencias y que eso derivó a que se formaran sindicatos de manera libre, pero señala que, con la nueva ley, se crean nuevos mecanismos para la formación de ello.

Además, señala que en el caso de Chihuahua, de un periodo comprendido entre mayo del 2019 y mayo del 2023, se lograron legitimar 400 contratos colectivos de trabajo.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral