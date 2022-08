Mal mensaje de AMLO al querer “imponer” la militarización a la GN: CCE

Federico Baeza Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador da un mal mensaje al anunciar que se emplearía un decreto presidencial para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

“Muy mal mensaje da el presidente, porque la Guardia Nacional se crea con el consenso de partidos políticos, de organizaciones, de organismos empresariales, con la idea de que fuera un mando civil, que hubiera siempre ese equilibrio para que no todo estuviera bajo el mando militar, y por eso pasa esta reforma y se crea”, declaró.

Ahora –dijo-, se pretende regresar a quererla “imponer” al mando militar, lo que desde este organismo no ven con buenos ojos al argumentar que no se incubo con ese fin, “pues de otra manera no hubiera pasado”.

Ante esto, el líder empresarial insistió en que el anuncio del Presidente de la Republica es un mal mensaje, en donde no se están cumpliendo los compromisos pactados de origen, de muchos de los temas.

En este mismo tema, el representante de Index Chihuahua, Román Rivas Hong, destacó que, en pocas palabras: “lo que hace el presidente AMLO es abuso de poder. La Carta Magna le está quedando chica”, refirió.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ya no de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC).