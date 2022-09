Malas condiciones de carreteras impactan en competitividad: Index

Román Rivas Hong, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación (Index) Chihuahua, refirió que las malas condiciones de las carreteras sin duda afectan la industria que representa.

"Obviamente para poder tener competitividad no solamente debe haber seguridad, sino también buenas vías de transporte, y es una pena que el gobierno federal no esté dándole mantenimiento a nuestras carreteras. Yo personalmente lo sufro porque debido a mi trabajo debo estar viajando con regularidad a Ciudad Juárez, y los tramos federales están en pésimas condiciones", declaró.

Manifestó que los tramos estatales están en buen estado y que los federales deberían estar igual, para que ello no abra la puerta a que se generen asaltos, como se presenta en otros estados donde los delincuentes aprovechan que los conductores deben pasar a muy baja velocidad a causa de las averías en la cinta asfáltica.

En cuanto al presupuesto que se asignó por parte de la Federación a Chihuahua para el mantenimiento, resaltó que es irrisorio, "300 millones de pesos no alcanzan ni para poder cubrir los baches, yo creo, y es triste porque de antemano se sabe que no habría nuevas obras carreteras".

Rivas Hong criticó que la mayor parte de los recursos se está yendo a "proyectos sin sentido que no tienen futuro como el aeropuerto, proyectos que no están consensuados en realidad con el sector empresarial, y que ahorita no están resultando buenos para nadie".

Indicó que lo anterior es una situación preocupante, por lo que dijo desconocer cuánto vayan a funcionar las gestiones en este aspecto, contemplando que el gobierno federal está en una posición de no escuchar.

"Realmente tenemos un problema muy serio a nivel federal en donde no están fluyendo las decisiones correctas para poder fomentar la productividad del país, y eso indudablemente le está afectando al estado", añadió.

Ante las condiciones de las carreteras, los transportistas han tomados sus precauciones, bloqueando tramos y al menos de lo que Chihuahua exporta e importa es muy dependiente del transporte local que ayuda mucho a poder mantener no sólo la parte logística, sino los flujos seguros, pero a decir del entrevistado, al final de cuentas le afecta en términos generales a toda la industria el no tener vías de comunicación adecuadas.

Finalmente, el líder empresarial pugnó porque haya una respuesta desde la Federación, y solicitó que se le escuche al Estado con esta demanda.