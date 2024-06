Mantiene Infonavit calificaciones otorgadas por Fitch y S&P

En la última actualización, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantuvo la más alta calificación en escala nacional de largo y corto plazo que asignan las agencias calificadoras Fitch Ratings y S&P Global Ratings.

Fitch afirmó la calificación de largo plazo en ‘AAA(mex)’ y de corto plazo en ‘F1+(mex)’, ambas con perspectiva estable. Mientras que S&P confirmó las notas crediticias de emisor en escala nacional de 'mxAAA/mxA-1+'.

Lo anterior, establece desde el punto de vista de estas agencias, que la solidez financiera del Infonavit le permite hacer frente a sus compromisos financieros.

Cabe señalar que el Infonavit no está obligado regulatoriamente a someterse a la evaluación anual de las agencias calificadoras internacionales, debido a que no es un emisor de deuda y no presenta obligaciones de deuda emitida de su balance ni compromisos con inversionistas. No obstante, la actual administración ha mantenido la práctica prudencial de someterse a este tipo de evaluaciones, con el propósito de brindar transparencia en el manejo de los recursos administrados.

S&P Global Ratings resaltó que no se prevé que la transferencia de recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar afecte las evaluaciones de fondeo y liquidez. Y Fitch Ratings precisó que la reforma recién aprobada permitiría al Infonavit elevar la pensión de los trabajadores de menores ingresos.

Otras calificaciones asignadas al Infonavit por Fitch Ratings son: Internacionales de riesgo emisor (IDR; issuer default rating) de largo y corto plazo en moneda local y extranjera en ‘BBB-’ y ‘F3’, respectivamente; y de soporte gubernamental (GSR; government support rating) en ‘bbb-’.

En tanto que otras calificaciones asignadas al Infonavit por S&P Global Ratings son: Perfil crediticio individual (SACP) en 'bb'; y de emisor en escala global de largo y corto plazo de 'BBB’ y ‘A-2', respectivamente.