Más del 50% de los subordinados en Chihuahua desearían ser emprendedores

El 80% de los trabajadores de Chihuahua son subordinados, pero a la mitad de las personas del Estado les gustaría ser su propio jefe, y ven en el emprendimiento una posibilidad de alcanzar esa meta, pues de acuerdo con el Diagnóstico Laboral del Estado de Chihuahua, elaborado por la Secretaría del Trabajo Federal, sólo 4 de cada 100 personas en la entidad son jefes en sus trabajos.

Según datos de la encuesta realizada por la consultora de investigación de mercados OdelaRoquette para Natura, el 52% de las personas en Chihuahua consideran que podrían ser sus propios jefes a través del emprendimiento.

El estudio mostró que la independencia y libertad son los principales atractivos para emprender. La mayoría de las personas opina que las ventajas del emprendimiento son el ser su propio jefe, la posibilidad de generar más recursos que con un sueldo fijo y la libertad de tomar decisiones sin consultarlas con un superior.

Asimismo, se desprendió que cuatro de cada 10 personas piensan que al emprender obtendrá independencia y recursos; y que lo que atrae a las personas para emprender, además de ser su propio jefe, es demostrar su impacto positivo. También considerarían emprender si las convence la oferta que reciben.

Lizbeth Yañez, directora Regional de Ventas de Natura México, expuso que recientemente en Natura se llevó a cabo un sondeo a nivel nacional, incluyendo a la ciudad de Chihuahua, a fin de conocer qué es lo que mueve a los chihuahuenses a emprender y se toparon que una de cada dos personas considera que emprender significa ser su propio jefe, iniciar un negocio propio y tener la capacidad de manejar sus tiempos.

Sin embargo, las desventajas que observan las personas es la incertidumbre del futuro, la falta de prestaciones, que no sabrían por dónde empezar y que no tendrían un sueldo fijo.

Entre los datos obtenidos, se descubrió que la gente no emprende por miedo. La mitad de los encuestados evidenció el temor al fracaso o a perder dinero, la falta de financiamiento, no tener asesoría y tener dificultades para decidir si su proyecto es viable.

Ante ello, la empresa Natura basa su modelo de negocios en una Red de Relaciones Sustentables como una alternativa de emprendimiento confiable, ofreciendo una oportunidad de desarrollo a través de la consultoría, con base en un programa de crecimiento que genera beneficios por las ventas acumuladas y por las cuales obtienen descuentos diferenciados que van del 30 al 40%.

Igualmente, es posible fortalecer el camino de liderazgo de los Consultores de Belleza con la construcción de una red con la que alcanzan la categoría de Líderes y por eso se les ofrece una oportunidad de ganancia sobre la facturación de su estructura, explicó Yáñez.

Necesidad de tiempo, es un impulso para emprender

Buscando tener mayor tiempo para ella y su familia, Nadia Karina Portillo Almazán, quien anteriormente se desempeñaba en un trabajo por demás absorbente, decidió emprender en la venta directa, y actualmente es Líder Natura en Chihuahua con una red de negocios de 470 consultoras y consultores a los que capacita.

“Emprendí por necesidad de tiempo, de ya no estar en un trabajo tan demandante, donde los últimos años de mi vida fue 19/7, o sea, prácticamente todo el día; si bien me iba eran 12 horas, inclusive un día me amanecí trabajando: fue un 14 de febrero de 2016 y terminé mis labores a las 07:00 horas del siguiente, y es cuando tomé la decisión de renunciar”, compartió.

Luego de ello buscó la manera de ser productiva y se aventuró a ingresar a Natura a pesar de no tener conocimientos previos en emprendimiento, liderazgo, ni de ventas, según cuenta ella misma.

No fue fácil tomar este camino, empezando por los cuestionamientos de la familia por dejar su empleo anterior, aparte, se enfrentó a duras críticas de sus amistades; sin embargo, Nadia le dio seguridad a su negocio ya que también logró aplicar conocimientos adquiridos en su carrera profesional.

