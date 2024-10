México es tratado como un "país de chiste" por elección de jueces y magistrados en tómbola: Canaco

Omar Armendáriz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Chihuahua, criticó duramente la actual situación en México, señalando que el país está siendo tratado como un "país de chiste". Esto, debido a que se plantea seleccionar a jueces y magistrados mediante una tómbola, en lugar de aplicar criterios basados en la meritocracia.

Armendáriz advirtió que la Reforma Judicial podría llevar a que personas sin la experiencia ni los conocimientos adecuados ocupen puestos clave en los tribunales, relegando a quienes realmente están capacitados para impartir justicia. Calificó como "inconcebible" esta forma de pensar y subrayó que se debe priorizar la selección de candidatos por méritos y no por azar.

Asimismo, el líder empresarial destacó que esta reforma tendrá un impacto negativo en la economía nacional, lo que también afectará a nivel local debido a la incertidumbre que genera. Según Armendáriz, la aprobación de esta medida preocupa especialmente al sector empresarial, ya que podría desalentar la inversión extranjera y, en consecuencia, perjudicar la economía.

Omar Armendáriz Jurado añadió que la Cámara Nacional de Comercio estará vigilante de los procesos y resultados relacionados con la elección de jueces y magistrados, enfatizando que, tras la aprobación de la Reforma Judicial, es crucial que estos procesos se realicen con total transparencia.

Asimismo, hizo un llamado a los legisladores federales y locales para que trabajen en leyes que realmente generen condiciones económicas favorables para los comerciantes, permitiéndoles prosperar. Armendáriz criticó que muchas leyes se han creado en contextos políticos sin considerar las consecuencias a largo plazo.

El líder empresarial subrayó que una de las prioridades del Gobierno debe ser la creación de condiciones económicas estables, señalando que actualmente hay "incertidumbre en la relación con Estados Unidos, especialmente debido a las elecciones en ese país, lo que afecta directamente a la economía mexicana".

Finalmente, destacó la importancia de garantizar la seguridad como una necesidad básica tanto para el comercio como para la sociedad en general, ya que es un elemento esencial para generar certidumbre y confianza en el entorno económico.

Omar Armendáriz destacó que la ciudad de Chihuahua cuenta con condiciones de seguridad favorables, lo que contrasta con otras ciudades del país, como Mazatlán, Sinaloa, donde la economía ha colapsado debido a la violencia extrema. Asimismo, señaló que en Chihuahua se ha realizado una significativa inversión en materia de seguridad estatal, algo que, en su opinión, debe ser reconocido y valorado.

Por otro lado, el presidente de Canaco mencionó que hasta el momento no han tenido un acercamiento directo con el Gobierno Federal. No obstante, la Confederación que los representa ya está trabajando en ello y confían en que dicho diálogo se concrete pronto. Armendáriz subrayó que, pese a las diferencias, es fundamental mantener una relación de colaboración con las autoridades, ya que no es posible romper los lazos con el Gobierno, independientemente de los desacuerdos existentes.