México lidera crecimiento de empresas con IA en Latinoamérica

En los últimos seis años, México fue el país de Latinoamérica con el mayor crecimiento de empresas dedicadas a la Inteligencia Artificial (IA), de acuerdo con un reporte de Santander México y Endeavor.

Según los datos recabados, entre 2018 y 2024 el número de compañías de este sector creció 965 por ciento, sumando un total de 362 firmas y superando a países como Chile, Colombia y Argentina, que tienen entre 83 y 160 empresas en esta rama.

La creación de estas compañías en México también se tradujo en inversiones por más de mil millones de dólares y la creación de más de 11 mil 200 empleos.

Vincent Speranza, director general de Endeavor México, consideró que el desempeño positivo del país se debe al interés por probar nuevas tecnologías e invertir en industrias de reciente creación.

Desde su perspectiva, la IA no debe verse como una amenaza para las empresas, sino como un herramienta para hacer más eficientes sus operaciones del día a día.

“México está en una posición interesante, cada vez hay más apetito, los emprendedores que se suman a temas de IA son gente sólida y preparada que están dispuestos a desafíar cualquier industria”, explicó el ejecutivo en conferencia de prensa.

El estudio presentado da cuenta de que la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León son las tres entidades federativas que concentran el mayor número de empresas desarrollando herramientas de IA.

Las industrias que se han beneficiado de esta tecnología son las de servicios financieros, logística, manufactura, ventas, comercio electrónico y comunicación.

En el caso específico de la banca, se encontró que las instituciones financieras ocupan la IA para análisis de datos, prevención de fraudes, marketing personalizado y automatización de procesos y mejora de gestión de riesgos.

Pese a ello, se estima que tres de cada cinco compañías no adoptan a la IA, porque no saben cómo usarla o no hay casos de usos específicos en su industria, mientras que seis de cada 10 dicen que su personal actual no está preparado para trabajar con ella.

Además, el desarrollo de la IA en el país enfrenta varios desafíos asociados a la ciberseguridad, cumplimiento regulatorio e inexactitud de los resultados, así como a la falta de talento y capacitación.