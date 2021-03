México tiene finanzas sanas: Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM

Las finanzas públicas no tienen un endeudamiento adicional, a pesar de la crisis generada por el coronavirus, aseguró Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En entrevista con El Sol de México, el representante de los banqueros aseguró que si bien la economía está afectada por la pandemia, se debe aprovechar la posición de las finanzas públicas para reactivar el empleo y la inversión. Sólo así, afirmó, también se despertará la demanda de crédito por parte de la población.

-Con estos episodios de volatilidad, ¿cómo está parada la economía en esta crisis?

-El presidente López Obrador ha sido muy consistente en lo que ha dicho o lo que dijo durante su campaña y en su toma de posesión, desde el punto de vista de las finanzas públicas.

“Esto es, las finanzas públicas no tienen deuda adicional, tienen un gasto público austero, un tipo de cambio estable. Hay respeto por la autonomía del Banco de México, entonces la situación de las finanzas públicas está muy bien, pero la economía está afectada por la pandemia.

“Lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar que las finanzas públicas y el tipo de cambio son estables, que no hay inflación, y trabajar todos para levantar la economía nuevamente”.

-Esta crisis estuvo marcada por la austeridad, ¿hizo falta gastar un poco más para apoyar a empresas o proteger el empleo?

-Para eso yo no tengo referencia, no podría decirle si hizo falta o no. Lo que puedo decir es qué hicimos nosotros, como los planes de diferimiento y las reestructuras, que fue un alivio importante a la liquidez de las personas y de las empresas”.

-¿En 2021 continuará la tendencia y los consumidores tendrán una cautela en el crédito?

-Sí, todo indica que así está la cosa y así va a seguir. Estamos viendo que las personas no recurren al crédito si no es algo indispensable, pero también hemos visto un crecimiento importante en la captación bancaria.

“Toda la estructura del gasto se ha modificado por lo que pasó con la pandemia y eso lo vemos reflejado en el uso de la tarjeta de débito, que ha sido mucho más amplio que el uso de la tarjeta de crédito.

“Mientras no acabemos de vacunar a todo el mundo y no podamos salir a recuperar la actividad económica, va a continuar este tema: mucha prudencia de parte de los consumidores”.

-¿La banca tendrá algún apoyo o estrategia para reactivar la demanda del crédito?

-El crédito es una cuestión de oferta y de demanda. No es algo que uno pueda empujar; no puede uno ir a tocar la puerta y decir ‘toma mi crédito, toma’. Si las personas no tienen necesidad, no lo van a tomar. Eso es lo que está pasando hoy, tenemos una contracción en la demanda y una oferta amplia.

“No es empujar el crédito, sino reactivar la economía, eso es lo que va a transformar la demanda. Si nosotros elevamos el empleo y aseguramos el ingreso de las personas a futuro, la demanda por crédito va a cambiar. Esa es la clave.

Finanzas "Veo una austeridad que no es tan austeridad": Tomás Erhenberg

“¿Cómo elevamos el empleo? El empleo lo elevamos con inversión fija bruta, con mayor definición de dónde quiere invertir el Gobierno Federal y en dónde puede invertir la iniciativa privada con reglas más claras y permanentes, con apego al Estado de Derecho.

“Eso promueve la inversión fija bruta, promueve el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas de las cadenas productivas que están funcionando bien”.

-¿Las reestructuras eran un remedio de corto plazo? Entonces, ¿por qué no lanzar más apoyos?

-Las reestructuras son las de largo plazo, pero los apoyos se lanzan cuando más hacen falta y se hacen genéricos. En este momento no es el caso. En este momento lo que estamos viendo es que ciertos sectores de la economía se están recuperando vigorosamente. Por ejemplo, la industria automotriz, el cuero y el calzado, la electrónica, los productos agropecuarios de exportación.

“Pero otras partes del país, por ejemplo, Quintana Roo, Baja California Sur, tienen dificultades porque dependen de industrias que no se han levantado y tienen una perspectiva difícil, como es el turismo, hotelería, restaurantes, líneas aéreas.

“Ahí estamos, trabajando, haciendo reestructuras y apoyando en algunos casos de la mano con la banca de desarrollo. Eso se está haciendo”.

-¿Cuál fue la respuesta de las autoridades cuando ustedes comenzaron a diseñar todos estos apoyos?

-Desde un inicio muy, muy bien, muy favorable fue su respuesta. Nos pusimos de acuerdo muy rápido en ambos casos y tuvimos todo el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México, al igual que de la Secretaría de Hacienda.

-¿Alguna cosa que les haya causado un poquito de ruido?

-No, no, no, no, pues mire la velocidad en la que salió el ruido. Fue muy favorable y propositivo el diálogo”.

-¿Cuál es el recuento de dos años al frente de la ABM? ¿Qué fue lo que más trabajo le costó en este tiempo?

-Indudablemente la crisis económica fue lo más difícil. Tomar decisiones rápidas, trabajar con nuestros reguladores, todos los bancos, para que nos pusiéramos de acuerdo en cómo íbamos a apoyar a nuestros clientes. Eso fue lo más difícil y lo peor.

“Pero lo más favorable es que para mí fue un privilegio poder servir al gremio bancario y trabajar con profesionales de alto nivel como Carlos Rojo, Julio Carranza, Adrián Otero, Eduardo Osuna, Raúl Martínez-Ostos, Enrique Zorrilla, Ernesto Torres Cantú y Manuel Romo, que formaron parte del comité de dirección con todos los presidentes de las comisiones y los coordinadores de los comités de la ABM”.

-¿Ahora que llega Daniel Becker, de Mifel, hay mayor oportunidad para que este tipo de bancos ocupen la presidencia de la ABM?

-La presidencia de la ABM no es por tipo de banco, sino por experiencia y la capacidad de quien tiene interés en ocuparla. La ABM es muy afortunada de tener a Daniel Becker como presidente a partir de este viernes, porque es un gran profesional, un hombre con una experiencia muy amplia en el mercado internacional y nacional. Es un estudioso de nuestra industria y de nuestro quehacer; va a ser un gran presidente”.

-¿Le faltó hacer algo como presidente de la ABM?

-Pues mire, uno se fija ciertas metas, ciertos planes de trabajo y las circunstancias a veces lo permiten y a veces no. La pandemia vino a trastocar muchas cosas. Yo tomé cosas que venía haciendo ya la ABM cuando la atendía Marcos Martínez, Luis Robles, y todos los presidentes anteriores.

“Dejo cosas que van a tener que seguir haciéndose, no sólo con Daniel Becker, sino con los presidentes que siguen y cosas que uno trata de echar a andar”.





Finanzas México debe mejorar el ambiente de inversión: BBVA

Finanzas Prevé Héctor Grisi resaca económica en México