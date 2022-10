Migración de talento humano beneficia a Estados Unidos: ingeniero

José Guadalupe Santiesteban Polanco, de profesión Ingeniero Químico Industrial por el Tecnológico Nacional de México, de origen parralense, emigró a Estados Unidos donde culminó el doctorado, ha generado 86 patentes referentes a lubricantes sintéticos, detalló que la “fuga de cerebros” es un factor que se da por la falta de continuidad en las políticas que se implementan para impulsar el talento humano; sin embargo, describió que México tiene el potencial para el desarrollo de los individuos.

Recibe las noticias más importantes directo a tu WhatsApp

El entrevistado explicó que su formación fue en el área de petroquímica, que gracias a los estudios que recibió en México su amor por la química lo ha llevado a generar 86 patentes, de las cuales cubre en el rango de la síntesis de lubricantes sintéticos, para la producción de combustibles limpios, “cuando compran lubricante móvil uno, cuando compren gasolina con niveles bajos de azufre las huellas de un parralense están ahí”.

Mencionó que la "fuga de cerebros" es una situación que es mundial, no solamente en México “durante mi estancia en Estados Unidos he tenido compañeros de Alemania, Japón, China, México, Venezuela y muchos más, pero las oportunidades que hay en Estados Unidos, atrae a las personas”.

Destacó que con la "fuga de cerebros" el país vecino es uno de los que más se ha beneficiado, ya que personas de todo el mundo emigran para estudiar y posteriormente comienzan a trabajar debido a las oportunidades que se les brinda.

“¿Cómo podemos evitar esa fuga de cerebros y que más gente se quede a vivir en México?, yo soy de la idea de que salir del país no es malo, lo malo es olvidarse, yo estando en Estados Unidos nunca me he olvidado, pero yo motivo a los estudiantes a que salgan del país, porque así es como crece uno, y es un sacrificio, no es fácil, para mi salir de Parral fue algo difícil, dejar a mi familia, pero si quiere uno progresar hay que hacer sacrificios”, señaló.

"Yo motivo a los estudiantes a que salgan del país, porque así es como crece uno, y es un sacrificio, no es fácil, para mi salir de Parral fue algo difícil, dejar a mi familia, pero si quiere uno progresar hay que hacer sacrificios”. Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Refirió que cada gobierno trae consigo unas políticas; sin embargo en México no hay continuidad para las estrategias que se plantean en este aspecto.

Detalló que algo que le frustra es que los partidos políticos sólo ven por sus beneficios y no por el del país, “el país no le pertenece a ningún partido político, si los gobernantes son por votación de nosotros para que de alguna manera sean los líderes, eso no los hace dueños, sea del partido que sea, si en México queremos progresar los políticos deben tener como eje lo mejor para sus habitantes y no para el partido”.

Enfatizó que como ciudadanos poseen el poder para cambiar eso a través de la participación activa, ya que lo peor que puede pasarle a un individuo es caer en la apatía.

Te puede interesar: Rinden homenaje a la maestra Susana Flores en la Técnica 31

Informó que el hacer investigación científica en Estados Unidos se facilita ya que no solamente se lleva a cabo en universidades, sino en la industria, pero destacó que no solamente estas investigaciones se quedan ahí, sino que se realiza con la intención de crear algo que tenga un impacto en la sociedad.

“Este tipo de actividades son más fáciles en Estados Unidos que en México, desafortunadamente, en el país estamos avanzando y necesitamos seguir progresando, yo nunca me he olvidado de mis raíces, y mi idea es abonar a dar esas oportunidades a México, si se puede, tenemos el talento humano, pero es necesario que el Gobierno a través de la educación, como la iniciativa privada promuevan la investigación, porque la educación es la base del progreso de cualquier sociedad”, resaltó

Destacó que la tecnología ha habilitado y acelerado a la sociedad, además de democratizar la globalización debido a que ahora hay más facilidad de acceder al conocimiento por medio del internet.

Comentó que esta es una oportunidad para México, de tomar ventaja de esta tecnología y del talento humano para avanzar.

Destacó el potencial que los jóvenes poseen para la contribución en el desarrollo del país, “yo les digo a ustedes jóvenes, México tiene talento humano, si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo”.

Parral El 15% de los niños de municipios serranos no tienen acceso a la educación: Coneval

Por su parte, Ana Isabel Portillo, quien al término de la secundaria se mudó a El Paso, Texas, donde ingresó a la Universidad, y actualmente lleva 10 años radicando en el país vecino comentó: “no es tan malo salir del país, aunque si cuesta mucho dejar a la familia, costumbres, idioma, comida, pero al mismo tiempo te abre mucho la mente, he conocido personas de India, Arabia Saudita, África, Latinoamérica, entonces ves cómo han crecido otras personas y aunque no son iguales a ti aprendes cosas de ellos”.

Comentó que al ser de otro país es necesario dar más que los residententes “tienes que ir un paso más que los que son de aquí, en el idioma, en el trabajo requieres de mayor esfuerzo para que puedas avanzar, pero no es malo salir de tu país de origen, yo he encontrado muchas oportunidades en Estados Unidos, pero quiero que esto que estoy viviendo me ayude a contribuir al desarrollo de mi país México”.

Por último, exhortó a los jóvenes que tienen inquietud de salir, a arriesgarse y no tener miedo por el futuro, ya que las oportunidades se van generando mediante el esfuerzo y dedicación.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!