Minusvalías en Afores no pone en riesgo ahorro de trabajadores

Ante el anuncio emitido por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, sobre las minusvalías por más de 200 mil millones de pesos entre enero y septiembre del presente año, y la posibilidad de que este 2022 cierre en números negativos para las Afores, Luis Arvizu afirmó que los rendimientos suben o disminuyen en algunas épocas, sin embargo, "son los rendimientos de las Afores, y no el capital lo que se puede ver disminuido temporalmente”.

El entrevistado indicó que esto no debe preocupar a los trabajadores, debido a que la volatilidad que se puede generar en los mercados internacionales por acontecimientos coyunturales, no representa un cambio en la situación actual de las Afores, aunque dijo, una medida que se debe conocer, es que no cambiar de Afores, ni hacer retiros mientras que existe esa volatilidad.

Explicó que “su régimen de inversión cuenta con un portafolio, por decirlo de alguna forma, diversificado que les permite enfrentar estos episodios”, además de que afirmó que “los buenos tiempos son más que los malos, podemos decir que el SAR ha tenido muchos más veces de plusvalías que de minusvalías.

Esto ha ocurrido por la volatilidad en los mercados financieros, sin embargo la visión de largo plazo que tiene la inversión del ahorro en las Afores, no afecta en cuanto a los rendimientos, que continuarán creciendo.

Las Afores han sido llamadas “círculo virtuoso” respecto a su forma de fluir, pues se sigue el mismo camino, en el que las aportaciones del trabajador, del patrón y del gobierno son utilizadas para impulsar proyectos productivos, y de infraestructura.

De esta forma, contribuyen a la creación de empleos formales y generan rendimientos (ganancias) atractivos a los ahorradores, lo cual aumenta los recursos futuros para las pensiones.

Hoy en día, se cuenta con herramientas como la App AforeMóvil, es una herramienta que permite llevar control de la Cuenta Afore desde un teléfono inteligente, además con ella se puede lograr o auto incentivar el ahorro voluntario, incluso, es una herramienta que sirve a niños.

Para darse de alta en esta aplicación sólo es necesario tener a la mano la credencial para votar del INE y capturar la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Lo que debes saber:

Las inversiones que realizan las Afore se rigen bajo reglas establecidas por Consar a través del llamado “régimen de inversión”. Esto significa que las reglas son establecidas y señalan con precisión en qué se pueden invertir las Afore y hasta cuánto, de acuerdo a las clases de activos financieros

Además, las inversiones de las Afore se miden a diario para, de esta manera, no excedan un nivel predeterminado de riesgo.