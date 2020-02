Necesitamos grandes proyectos: constructores

Marcos Gluyas, vicepresidente nacional de CMIC: Todos los días estamos insistiendo en que somos un sector formal, preparado para obras de mayor envergadura. Merecemos una oportunidad y la estamos buscando.

“Estamos viviendo nuevos tiempos, sí se está atacando la corrupción. Sí es un lineamiento que está permeando a los funcionarios, es una instrucción muy clara y en un alto porcentaje sí ha bajado. Los constructores somos los más interesados, porque nos pone en riesgo ante las mismas construcciones y sobrevivencia de nuestras empresas, cuando baje a tasa cero, vamos a ser los más felices y con mayor rendimiento y el recurso va a ser más eficiente. Sí ha bajado la corrupción”, declaró Marcos Francisco Gluyas Solórzano, vicepresidente nacional de la Cámara Mexicana de la Construcción.

En su visita a Chihuahua, Gluyas Solórzano señaló que durante el presente 2020 ha mostrado una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a obras, como el caso del sector de comunicaciones y transportes, donde a finales de mes ya empezaron a realizarse pagos formales; no obstante, destacó que el problema es la insuficiencia de recursos.

“Si tuviéramos un presupuesto mejor, estaríamos con los dos elementos, más eficientes, más recursos. El reto del nuevo Gobierno Federal es generar la infraestructura que el país ocupa y las condiciones para que pueda avanzar. Hay proyectos privados que nuestro presidente nacional, Eduardo Ramírez, está promoviendo ante las demás cámaras, que lo que falta es certeza jurídica, y ahí tiene que el presidente, da instrucciones hacia abajo, a sus funcionarios, para que el contexto sea cada vez mejor, para que se generen nuevos esfuerzos complementarios a la industria de la construcción. Si no hay recursos fiscales para infraestructura, bueno, que los privados complementen, pero que haya el escenario adecuado”, dijo.

Aunque reconoció que hay secretarías que han sido eficientes, hay unas dependencias que no están ejerciendo todo el recurso, como el caso de Conagua, Pemex no ejerció la totalidad de su recurso, y mencionó que ha habido un tema administrativo que no han alcanzado a resolver, ese es el reto para este año, porque tienen asignada una cantidad cercana a los 300 mil millones de pesos.

En el tema de la inversión privada, informó que el porcentaje en el plano nacional es de aproximadamente un 40%, y el resto de inversión pública, y reprochó la intervención de constructoras extranjeras en proyectos generados por el Gobierno; aunque justificó el uso de tecnología especializada, hizo un llamado a tener fe en la industria de construcción mexicana, al enfatizar que el sector tiene la capacidad para emprender el proyecto que sea necesario, y que se cuenta con capacidad de ocupación.

“Generamos un efecto multiplicador en la sociedad, si nosotros desempleamos, muchos mexicanos se quedan en la calle, y creo que a nadie nos gusta estar sin empleo, y si las pequeñas constructoras construyen el país, derraman su economía hacia el país, sí se requiere apoyo de las autoridades mexicanas. Sí ha habido apoyo, pero en los grandes proyectos aún no estamos, estamos en los de nivel más bajo, siendo que hay capacidad para eso y para más”, aseguró.

