"No esperamos aumento en el desarrollo económico; el nuevo alcalde empezará de cero": "Thor" Salayandía

Este domingo 2 de junio se elige al nuevo Presidente de México, Senadores, Diputados y Presidente Municipal, lo que para Jesús Manuel “Thor” Salayandía Lara, Coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo (BEF) no se espera que sea un cambio trascendental en el tema económico, ya que no se han aun desarrollo económico.

Para el líder empresarial es como volver a empezar, es una nueva oportunidad de que cambien las cosas en esta frontera.

“Más bien es una nueva oportunidad de que cambien las cosas, es muy importante que, ya que surjan los ganadores de los diferentes puestos de elección, es muy importante seguir insistiendo en que debemos reunirnos con ellas, ver cuál es su visión y nosotros desde el punto de vista empresarial decirles el trabajo que se ha hecho”, expresó Thor.

“De que vayan a cambiar las cosas no lo veo, más bien lo que veo es una nueva oportunidad para empezar a hacer cosas diferentes, no lo sabemos, pero debemos de exigirles a los nuevos gobernantes”, agregó.

Dijo no visualizar que vaya a ver un cambio de manera contundente, ya que por los datos ha decrecido la económica, no ha crecido ni el uno por ciento anual y dijo sentir que no se han enfocado las autoridades a ese desarrollo económico.

“Si me dicen vamos a hablar del nearshoring, es que no han estado haciendo nada, en tres rubros, la proveeduría, no están haciendo nada, en infraestructura y tener mejores carreteras, en mejores centros de distribución y centros logísticos, mejor aeropuerto”, indicó.

“Y la otra, trabajar en la competitividad laboral, hubo destellos de poder pagarle más a la gente, pero de todos modos no se acompleta y la productividad en México es muy baja, desde el punto de vista de nearshoring no están haciendo nada, de apostarle a otro tipo de desarrollo económico que no sea la inversión extranjera directa, no están haciendo nada”, resaltó.

“Thor” Salayandia destacó que tampoco se está haciendo desde el punto de vista de energías renovables.

“Casi, casi estás empezando otra vez de cero al gobernante que llegue, porque no hicieron nada, hicieron muy poco, si se espera un cambio, más bien se apuesta a que es una nueva oportunidad y están empezando básicamente de cero”, enfatizó.

“No están empezando de un punto hacia arriba, están empezando desde muy bajo, no esperamos mucho, que haya un cambio económico, no lo veo tan fácil que se vaya a dar”, señaló.

