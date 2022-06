No intromisiones en proceso vs exgobernador César D.: solicita CCE

Federico Baeza Mares, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, declaró que desde este organismo esperan que el exmandatario César D.J sea procesado de acuerdo a la ley por el Poder Judicial.

El entrevistado indicó que desde el CCE han venido solicitando que no haya ningún tipo de intromisión por parte del Legislativo y el Ejecutivo en este caso, sino que el Poder Judicial es el que debe generar ese Estado de Derecho para que se haga sentir la Ley.

“Nosotros hemos insistido que no se quite la idea de que este personaje resarza el daño económico”, manifestó y añadió que lo que se espera es que el exgobernador de Chihuahua sea procesado de acuerdo a la ley.

Chihuahua Habrá nuevos cargos contra César D., y carpetas contra Corral: Maru Campos

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Recalcó la relevancia de que no haya ningún tipo de intromisiones, y que las autoridades demuestren que el procesamiento se dio 100% por el poder Judicial, con trasparencia, y que se desahoguen todas estas órdenes de aprehensión y denuncias.

“Pedimos también que no existan protagonismos de anteriores servidores públicos. Los chihuahuenses conocemos el origen de todo esto, entonces que no haya protagonismos; los chihuahuenses debemos estar en un modo de calma y que sea el Poder Judicial el que nos dé resultados, y no se generen falsas informaciones que deriven de protagonismos”, reiteró.

Lo anterior –dijo-, porque han surgido anteriores servidores públicos que se quieren “colgar la medalla”, pero refirió que esta no se la debe colgar nadie. “La medalla es de todos los chihuahuenses que queremos ver justicia para Chihuahua”, concluyó.